Luis Juez, después de votar: "Los cordobeses necesitan un cambio"

"Todo se desarrolla bien, con normalidad y con mucha ansiedad. La provincia vive un momento importante cuando la gente vota. El día está hermoso para votar, hay que venir y elegir las alternativas que uno quiera, pero hay que participar", expresó el exintendente de la capital provincial.

Y agregó: "Una elección me la robaron, otra la perdí y hoy me tendría que tocar ganar y así va a ser. Vamos a ganar y vamos a ganar muy bien. Los cordobeses necesitan un cambio y eso llegará esta tarde".

https://twitter.com/ljuez/status/1672963043020382210 Ya voté! Hoy los cordobeses vamos a elegir cambiar la historia de Córdoba. pic.twitter.com/rYhJNe6JaV — Luis Juez (@ljuez) June 25, 2023

“Hay una gran expectativa. Nos vamos a manejar con mucha prudencia, hemos hecho una gran campaña electoral, fue titánica”, sentenció Juez.

La elección cordobesa es una parada más que importante de cara a los comicios generales y cobró mayor relevancia después del intento de Juan Schiaretti por ingresar a JxC, promovido por Horacio Rodríguez Larreta y aliados, lo que despertó malestar en Juez, Mauricio Macri y la otra presidencialista del PRO, Patricia Bullrich

La palabra de Rodrigo Loredo tras emitir su voto

El candidato a intendente de Córdoba pidió este domingo, sobre todo, que los jóvenes se acerquen a votar.

"Que la gente vote por quien quiera, pero que no le gane la apatía con la política”, indicó tras sufragar en la escuela Almafuerte, en barrio San Fernando. Y agregó que la campaña del candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Juez, “fue con pocos recursos pero poniendo el cuerpo”.

“La gente tiene una apatía hacia la política. La política mintió, la política robó, la política estalló, por eso no vemos a nada de gente. La gente está harta de muchas cosas (...). Si está enojada, que use su voto; si está esperanzada, que use su voto; si quiere un cambio, que use su voto”, añadió.

Poca concurrencia hasta el mediodía en Córdoba

Sólo el 6,98 por ciento de los cordobeses concurrieron a votar hasta el mediodía en todo el territorio provincial. El relevamiento extraoficial fue realizado hasta las 11.45 de este domingo. Desde el Tribunal Electoral de Córdoba se aclaró que este organismo no realiza ningún relevamiento durante el transcurso de la jornada electoral.

En Córdoba están habilitados 3.050.212 electores, sobre un total de 9.060 mesas en 1.487 colegios. La veda electoral rige hasta el domingo a las 21, hora en la que comenzarán a difundirse los primeros datos.

Según indicó la convocatoria oficial a los comicios cordobeses (Decreto provincial N°320), el sistema adoptado para las elecciones es la Boleta Única de Sufragio (BUS). El documento señala que la votación "se encuentra vigente en Córdoba" y que se posiciona "a la vanguardia de los que rigen" en el resto de la Argentina.