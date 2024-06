Marcela Pagano anunció su embarazo en las redes sociales: qué dijo

"Como es de público conocimiento, hace mucho congelé óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100 por ciento de mí", expresó Pagano en su cuenta de Instagram.

Para finalizar su mensaje, escribió: "Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. Mi ansiedad por contarlo era mucha!! Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño".

Pagano, quien además es periodista, había quedado recientemente en el centro de la escena por la interna que provocó en La Libertad Avanza su designación como titular de la Comisión de Juicio Político. Tras una serie de desacuerdos con Martín Menem -titular de la Cámara de Diputados- por su fallido nombramiento, fue internada por un pico de estrés.

En diciembre pasado, Pagano había manifestado sus deseos de ser madre y dio detalles de su tratamiento. "Yo estaba en uno de los momentos más difíciles de mi carrera por el rating y me planteé a mí misma que todo en la vida no se puede, la naturaleza es sabia pero yo siempre creo que puedo, no lidio nunca con el no voy a poder", dijo en una entrevista con Tomás Dente.

"Siento que la naturaleza, la anatomía, los años te van poniendo a veces un corset para algunas cosas, y la maternidad era una situación en la que yo decía ‘si lo estiro demasiado tal vez no pueda naturalmente’", continuó. Y luego admitió: "Me lancé sola a un tratamiento para congelar óvulos, que como soy una corajuda lo viví como un proceso más de la vida. Fue una decisión feliz y entré al quirófano feliz, pero fue duro".

"Lo hice porque psicológicamente siento que, aunque no es así, uno gana como una suerte de cheque en blanco en una sociedad en donde uno lidia con cosas como ‘¿qué le pasa que todavía no está casada?’, ‘¿qué pasa que no tiene un hijo?’", reflexionó.

Y sobre por qué decidió congelar óvulos, la periodista comentó: "Me va a servir a mi para aliviar una situación que todavía no la tengo definida porque, como yo vengo de unos padres que han dejado todo en la vida para darme una familia, yo quiero replicar eso si pudiera elegirlo".