Marcha de jubilados: una vez más hubo incidentes frente al Congreso de la Nación

Acompañaron la movilización organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el Polo Obrero y la UTEP. Junto a un importante vallado, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería aplican el protocolo antipiquete para evitar el corte de calle.

Embed La policía contra los jubilados: "Arriba porque te reviento"



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/BwHwTHEdhf — C5N (@C5N) May 21, 2025

Cuando los manifestantes intentaban hacer un “semaforazo” en la esquina del Congreso, la infantería de la Gendarmería avanzó sobre ellos lo que generó incidentes con la policía. Minutos después, otra columna de la infantería se enfrentó con otro grupo de manifestantes sobre la avenida Rivadavia para llevarlo a la plaza del Congreso.

Incluso, hubo algunos de los integrantes de los grupos que se manifestaron que terminaron heridos y tuvieron que ser atendidos por los grupos que se dedican a urgencias en las marchas. El operativo cortó con el vallado la avenida Callao y dejó libre Rivadavia para que circule el tráfico. Sin embargo, entre los manifestantes y la Policía, se generaron demoras.

image.png Incidentes en el Congreso. Gentileza RS Fotos.

Diputados: por falta de quórum fracasó sesión pedida por la oposición para votar un aumento a los jubilados

Por falta de quórum, la oposición fracasó en su intento de sesionar en la Cámara de Diputados para tratar el incremento de los haberes y del bono para jubilados, la presidencia de la comisión investigadora del criptogate Libra y la designaciones de representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN).

La convocatoria impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre apenas pudo sentar en las bancas a 124 de los 129 necesarios para habilitar la sesión, por lo cual a las 12.31 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decretó el fracasó de la sesión.

Los diputados de UP, EF y Democracia para Siempre habían pedido la sesión especial tratar la extensión de la moratoria y la creación de un nuevo sistema de Prestación Proporcional, el aumento del 7,2 por ciento a las jubilaciones, un incremento del bono que perciben los que cobran la mínima, pero la ampliación para designar a dos auditores generó tensión en la oposición.

UP proponía a Juan Ignacio Forlon, un dirigente de la agrupación "La Cámpora", mientras que EF a Emilio Monzó, que no tenía el respaldo de Democracia para Siempre que postula a Fernando Carbajal ni la UCR y la Coalición Cívica, que insiste con la postulación de Mario Negri. Los bloques opositores querían incluir la definición de las autoridades de la comisión investigadora de la criptomoneda, pero el oficialismo no había aceptado incluir el tema en la ampliación solicitada por los opositores.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada previo a la sesión, el presidente del bloque de UP, German Martínez, pidió la prórroga por una hora de inició de la deliberación del pleno del cuerpo, pero fue rechazado.

Para el fracaso opositor, fueron claves las ausencias de tres de los cinco diputados cordobeses de Encuentro Federal: el gobernador Martín Llaryora le dio la orden a Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca de dejar las bancas vacías.

Minutos antes de la sesión, a través de la red social X, Torres se quejó de que se haya decidido "mezclar un tema tan complejo y urgente como el de las moratorias con otros como la distribución de cargos en la AGN o el tratamiento de $LIBRA no es la mejor manera de resolver los problemas de los jubilados".