Dólares del colchón: el Gobierno anunciará este jueves las medidas

El presidente habló sobre la medida que prepara para impulsar el uso de dólares no declarados para el consumo. "No me importa en lo más mínimo de dónde los sacaron", consideró, a la vez que le atribuyó al Estado el rol de "ladrón". "Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde los sacó", agregó.