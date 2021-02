Marchas opositoras en distintos puntos del país

Además de la protesta en en el microcentro porteño, también se registran concentraciones en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Olivos, frente a la quinta presidencial, en Mar del Plata y plazas de algunas provincias como Mendoza.

La movilización fue promovida a través de las redes sociales con el hashtag #27F y #Argentinazo por sectores opositores al Gobierno, entre ellos dirigentes de la alianza "Juntos por el Cambio".

Entre los convocantes están la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere y el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi.

Otros sectores, como Republicanos Unidos, integrado por Ricardo López Murphy, Yamil Santoro y Darío Lopérfido, se sumaron a la convocatoria.

Portando banderas argentinas y carteles con consignas como el peor gobierno de la historia, no al comunismo y basta de mantener vagos, los manifestantes se concentraron a las 17 en la plaza de Mayo.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo en declaraciones realizadas en Plaza de Mayo, que concurrió para acompañar a la ciudadanía que quiere expresarse por la paz y está cansada por lo que vienen sucediendo y afirmó que tiene que ver con los valores de una Argentina grande que supimos conseguir.

Entre los dirigentes que participan de la protesta en Plaza de Mayo, que se replicó frente a la residencia presidencial de Olivos y ciudades del interior del país, como Rosario, Mendoza y Córdoba, estaban la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el senador radical, Martín Lousteau y el diputado Fernando Iglesias.

También lo hicieron el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; el exfuncionario Hernán Lombardi, el actor Luis Brandoni y la ex diputada Cynthia Hotton, mientras que en Mar del Plata estuvo el diputado radical Mario Negri.

Carrió, quien había presentado una denuncia penal contra la vacuna por posible envenenamiento y que fue desestimada por la Justicia, había adelantado que no asistiría a la marcha por su salud.