María Eugenia Vidal: "En mi gobierno no hubo mesa judicial"

"En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia, no por mi Gobierno, con pruebas claras y concluyentes", precisó la exmandataria provincial, durante una entrevista que mantuvo con el canal LN+ y después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales como el "Pata" Medina.

En esta línea, la diputada aseguró que "el kirchnerismo quiere armar un circo para tratar de mostrar que todos somos iguales y no somos todos iguales: la primera diferencia es que yo estoy acá dando la cara. Lamentablemente tuve un angina de varios días y por eso demoré y estoy acá sentada, pero no me voy a escapar ni me voy a dejar de dar la cara".

Y añadió: "Medina no necesitaba que nadie le armara una causa para ir preso. Lo que sí necesitaba era un gobierno honesto, que no lo protegiera, y una justicia que supiera que podía actuar independientemente".

En este sentido, abundó: "Estamos hablando de gente mafiosa, que no puede pasar ahora por un circo armado por el kirchnerismo de victimario a víctima. No armamos ninguna causa, la reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentado ese video ahora ante un juez que no es competente y sin ninguna explicación de la jefa de la AFI".

Acerca de que la reunión haya sido grabada, la exmandataria dijo que los agentes de la AFI deberán dar explicaciones ante la Justicia: "No tengo vínculos con Arribas y Majdalani, no los tuve prácticamente siendo gobernadora. Mi actividad no tenía que ver con la AFI, así que no voy a opinar sobre eso, y menos siendo querellante en una causa y habiendo sido espiada por la AFI".

Por otro lado, al ser consultada sobre si cree que Mauricio Macri pudo haber estado detrás del espionaje ilegal que varios dirigentes de Juntos por el Cambio sufrieron -entre los que aparece-, la legisladora manifestó: "Separo a Macri de cualquier actividad ilegal que la AFI podría haber hecho".

"Hay un modus operandi que se repite en Dolores, en el caso de (Carlos) Stornelli, donde la jefa de espías del Gobierno, que además es parte de Justicia Legítima, elige los jueces donde presenta las causas y va descubriendo pruebas a lo largo de los años. Para mí es inexplicable y lo va a tener que explicar, por qué ahora encuentra un video dos años más tarde, ilegal, y lo presenta como prueba cuando sabe que no lo es", detalló.

En tanto, sobre el cierre de la nota, Vidal poderó que "Villegas haya pedido perdón a las entidades judías", y llamó a "dejar de lado las internas, las pequeñas vanidades, los espacios individuales y entender que es un proyecto colectivo, que la gente votó eso y no a un dirigente particular" dentro de la interna de JxC.