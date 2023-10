Massa es un gran ilusionista / Por Fernanda Vegetti

La semana pasada en la columna semanal que sacamos siempre en la página de la consultora, había una mención que habíamos hecho sobre Sergio Massa, respecto a si podía o no llegar a tener un buen resultado. Nuestro comentario fue en dos partes. El primero es nunca subestimarlo a Massa, Massa es un gran ilusionista. El segundo punto era que (esto viene de la mano de los estudios de opinión pública, de cuestiones que nos vienen preguntando mucho), alguien que tiene encima del 140% de inflación, que encima en su espacio se habla de Yategate y del Chocolategate, y todas estas cuestiones con la economía, que también parece ser una crisis fuera de control, ¿cómo es que podría llegar a irle bien? Esta es una pregunta que nos hacen bastante y es lo que en los estudios nosotros también tocamos estos temas. Y acá vienen las respuestas. Por un lado están los atributos del candidato y por otro lado las cuestiones del electorado. Cuando analizamos el tema de por qué votarlo, analizamos que no es necesariamente un tema de votar a alguien que les guste. Nosotros podemos ponerle acá un par de comillas y decir votar al menos malo. O sea, no tiene que ver solo con la preferencia o el gusto, sino que tiene que ver con sentimientos que se ponen en juego a la hora de votar. No necesariamente se vota a alguien que guste. Es votar a malo conocido frente a buena o loco por conocer. Eso es por un lado. Después hay una cuestión que hay que tener en cuenta: el escenario. Y acá siempre los triunfos se miden en virtud de las expectativas. Y acá es donde hay un detalle fundamental. El miedo. Entonces, quizá frente a una situación que genera miedo por ser algo diferente, el electorado termina por optar por algo ya conocido, que no necesariamente es bueno. Entonces, tenemos un voto ideológico para un grupo, que puede ser una elección por atributos del candidato para otro grupo, y el voto por el menos malo o por el que me genera menos miedo frente a un escenario de incertidumbre, para un tercer grupo. Sobre todo en un momento en que hay tanta incertidumbre, votar a alguien que genera miedo puede producir que se prefiera votar algo que pueda generar algún viso de conocimiento y por un camino que ya sabemos más o menos por dónde va.