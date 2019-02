Massa: "Hacen falta dirigentes que le ganen la segunda vuelta a Macri"

"Le quiero hablar al electorado de Unidad Ciudadana. No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia", arrancó el ex intendente de Tigre en el lanzamiento del espacio Alternativa Federal en el complejo La Normandina de Mar del Plata.

Massa fue una de las figuras del evento que también convocó a otros dirigentes del espacio como el senador Miguel Pichetto y cinco gobernadores.

"Para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría, y esa nueva mayoría se construye con dirigentes que le ganen en la segunda vuelta a Macri y no que no pierdan en la segunda vuelta", completó ante cientos de militantes.

Con un escenario 360 y con cerca de dos mil invitados, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el senador del Partido Justicialista (PJ) Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti buscarán afianzarse como el espacio opositor tanto del gobierno de Cambiemos como del kirchnerismo.

Es que si bien en algún momento los cuatro dirigentes fueron cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, hoy prefieren mostrarse alejados. Pichetto fue el más claro de todos: en caso de existir una cercanía a la ex presidente, él abandonará el espacio.

"¿Si me voy de Alternativa Federal si se piensa junto con Unidad Ciudadana? Así es. Lo dijimos desde el primer minuto. Eso fue lo que nos agrupó, lo que nos convocó, además de la mala praxis y la mala política del gobierno de Mauricio Macri", expresó Pichetto.

De acuerdo a las palabras del senador, "Cristina expresa una idea ligada a Unidad Ciudadana", y se refirió a la crisis en Venezuela para marcar cuál es la grieta que los separa.

“Yo entiendo el afán del periodismo de tener certezas. Pero hace poco hubo manifestaciones muy claras sobre el proceso de Venezuela. El silencio del sector identificado con Unidad Ciudadana o algunas expresiones fueron contundentes. No hay ninguna posibilidad de convivir dentro del mismo espacio. El proyecto de Alternativa Federal nace a partir de estas diferencias”, argumentó.

“Le pongo este ejemplo para terminar con este tema. Para nosotros es una construcción totalmente diferenciada del proyecto de Unidad Ciudadana”, concluyó Pichetto.

La ausencia de Urtubey

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se bajó a último momento del encuentro de Alternativa Federal debido a la crecida del río Pilcomayo, que podría afectar a su provincia.

“He tomado la decisión de volver a mi provincia ante la crecida del río Pilcomayo en Bolivia, ya que puede afectar nuevamente a Santa Victoria Este. Tenemos datos de posibles crecidas, que superarían a las del verano pasado. Mi deber y mi obligación es estar en Salta”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Además, el Gobernador explicó que el Comité Permanente de Emergencias de la Provincia ya puso en marcha acciones preventivas para resguardar a los habitantes de la zona.