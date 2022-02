Massa rechazó haber recibido instrucciones para beneficiar a Lázaro Báez

Massa declaró a través de la plataforma Zoom a pedido de la defensa de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber sido jefe de Gabinete en su Gobierno desde mediados de 2008 a mediados de 2009.

Ante una consulta respecto de si recibió una indicación para ampliar partidas o reasignar recursos para beneficiar a alguna empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, indicó: "Si hubiese recibido esta instrucción, lo hubiese denunciado.

La comparecencia duró poco más de dos horas y se basó en una larga explicación por parte del legislador del proceso que va desde que las distintas jurisdicciones solicitan partidas hasta que se incluyen en el presupuesto nacional y luego se ejecutan.

La convocatoria de Massa forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a los ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a pedido del abogado de la actual vicepresidenta, Carlos Beraldi.

Al responder distintas preguntas de los abogados defensores de los distintos imputados en la causa -entre ellos Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, además de la Fiscalía- Massa rechazó haber recibido indicaciones de parte de la ex presidenta respecto a la inclusión de obras viales en alguna provincia en particular.

Agregó que "el plan de metas físicas (las obras) lo puede proponer el Ejecutivo, pero lo define el Congreso Nacional".

Asimismo, ante otra consulta, dijo que no le constaba que algún miembro del Ejecutivo haya solicitado que la provincia de Santa Cruz estuviera por fuera del esquema de controles para la ejecución de gastos de obra pública.

Massa explicó en detalle los mecanismos de ampliación y reasignación presupuestaria desde el Ejecutivo a través del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o decisiones administrativas e insistió en que los presupuestos donde constaba la obra pública fueron aprobados en el Parlamento "por el oficialismo y la oposición".

En otro orden, y al contestar una consulta del fiscal Diego Luciani, explicó que el rol del presidente de la Nación es "fijar las metas en materia de inversión pública, fija las metas macro del Presupuesto, pero no interviene en lo que denominamos micro".----