Mayra Mendoza, de La Cámpora a ser la primera intendenta de Quilmes

De esta forma, recupera el distrito para el peronismo, tras los cuatro años de gestión de Martiniano Molina, que se quedó con las manos vacías en su intento de ser reelegido.

A sus 35 años, llegó a esta postulación después de integrar la lista con mayor cantidad de votos en las PASO en la interna quilmeña del Frente de Todos.

Mayra Mendoza y su crítica a Macri

Nacida en el Distrito que gobernará a partir del 10 de diciembre el 26 de noviembre de 1983, apenas unos antes de las asunción de Raúl Alfonsín, en el inicio de la actual etapa democrática.

De familia radical, se sumó La Cámpora desde su creación en 2006, llegando en 2011 a ser la única mujer en la mesa de conducción nacional. Anteriormente, en junio de 2008, había sido nombrada como secretaria de organización kirchnerista.

También participó en la construcción de la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires y en 2010 abrió una unidad básica en su ciudad natal.

Su primer empleo en la política fue junto a Oscar Batallés, un concejal de Quilmes. Luego se desempeñó como asesora del senador radical José Eseverri, sumándose allí al espacio Compromiso K.

mayra axel

En diciembre de 2011 asumió como Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires y fue reelecta en 2015. En esa oportunidad, asumió con su hija Catalina y jurando por Néstor y Cristina Kirchner.

En su paso por el palacio legislativo, el 1 de marzo de 2016, durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso hecho por Mauricio Macri, le gritó que respete al pueblo, en reclamo por las medidas económicas y el despido de trabajadores del Estado.

Al margen de este hecho, fue una de las impulsoras del debate del proyecto de despenalización del aborto.

"No hay que dar más vueltas: es estar a favor de que sigan muriendo mujeres o no", al referirse a la posibilidad de que el bloque oficialista Cambiemos en la Cámara de Diputados no habilite el debate.

En medio de la campaña electoral, recibió un espaldarazo de Alberto Fernández. El candidato presidencial del Frente de Todos afirmó que la diputada nacional "es lo mejor que le puede pasar" a los vecinos de ese distrito.

Jura de Mayra Mendoza

En diálogo con POPULAR dijo que no quiere pasar a la historia por eso sino por "transformar al distrito y cambiar las realidades injustas".

En el plano local, consideró que Quilmes transita "la destrucción del distrito con Martiniano Molina".

Mayra Mendoza se mete en la historia política de Quilmes a ser la primera mujer en llegar a la intendencia, uno de los municipios de "los barones del Conurbano".

mayra alberto

La próxima jefa comunal aclaró que se trata de "una irrupción bastante importante", pero destacó: "Los modelos económicos no tienen género".

De esta forma, Mayra Mendoza genera el La Campora comience a hacer pie en el Conurbano, más allá de los cargos que podrá tener en el gobierno de Aníbal Fernández y de las bancadas legislativas.