El exespía, que había sido incluido en la denuncia del ex fiscal de la Unidad AMIA por el supuesto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, explicó por qué no fue detenido a diferencia de otros involucrados. "Porque a mí me guían. A mí me guionaron", afirmó el hombre, quien aclaró que "iba preso o hacía eso".

Al ser consultado sobre quién le había dicho qué tenía que declarar ante el juez federal Claudio Bonadio en su presentación indagatoria, respondió: "El Gobierno de Macri".

"Mis abogados se juntaron con gente del Gobierno, con gente de Presidencia", amplió, tras lo cual precisó que el encuentro de sus representantes legales fue con el entonces "secretario general" Fernando De Andreis.

ADEMÁS:

"Trabajamos para convocar a la paritaria docente a mediados de este mes"

Tras reconocer que "seguramente" tenga que volver a prestar declaración indagatoria ante la Justicia para ratificar estos dichos, Bogado aseguró que "obviamente" está dispuesto a declarar la verdad.

El denunciado por Nisman contó que ingresó al mundo del espionaje "en 1988" y subrayó que siempre fue un agente "inorgánico" con la "función" de "reunir información".

Respecto a la muerte del fiscal de la Unidad AMIA, Bogado consideró que Nisman era "manipulable" y que fue inducido al suicidio: "Los servicios tienen un poder que te pueden llevar a eso".

Finalmente, minimizó la figura de Antonio "Jaime" Stiuso en el mundo de la SIDE: "No era una persona hábil en la Inteligencia. Era un informático. La calle es distinta".