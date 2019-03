Murió Esteban Righi, ex procurador general de la Nación

El 6 de abril de 2012 y en medio del escándalo por la causa de la ex calcográfica Ciccocone, el ex vicepresidente Amado Boudou pidió que la Justicia investigara al estudio fundado por el entonces funcionario, acusándolo de un aparente tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Pocos días después, Righi presentó su renuncia mediante una carta. "Declino un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público", escribió y agregó: "Aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueros sólo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos pues nada tengo que ocultar".

"Entendí que después de lo que había dicho el Vicepresidente, tenía que irme", explicó años después en una entrevista.

Rigui nació en septiembre de 1938 en Chaco. Estudió abogacía y se especializó en derecho penal y en criminología; estuvo diez años exiliado en México y, a su regreso, fue docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Autor de 13 libros, Rigui dio un famoso discurso a los comisarios de la Policía Federal Argentina, a pocos días del regreso de la democracia:

“La Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas. Nadie será sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la Justicia le imponga”, aseguró en su discurso.

Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, los restos de Righi serán velados desde este mediodía en la casa velatoria ubicada en O´Higgins 2842, en el barrio porteño de Nuñez.