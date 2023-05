Así lo reveló una encuesta de Isonomía, que se realizó entre el 20 de marzo y el 3 de abril sobre un universo de 1.800 casos en la provincia de Buenos Aires. El estudio se realizó de manera presencial y tiene un margen de error del +/- 2,3%.

Según ese estudio, Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mayor imagen positiva (39,4%), superando a Patricia Bullrich (36%), Javier Milei (34,6%), Sergio Massa (33,7%) y Cristina Kirchner (32,2%).

Rodriguez Larreta - Encuesta 9 5 23 Cuadro 1.jpg

Imagen negativa

En contrapartida, Mauricio Macri concentra la mayor imagen negativa (73,6%), seguido por Alberto Fernández (71,7%) y Cristina Kirchner (67,1%).

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño es el dirigente “más creíble” (34,2%). En segundo lugar, se ubicó Patricia Bullrich (29,8%) seguida por Javier Milei (28,2%).

Según el informe de Isonomía, Mauricio Macri es el dirigente nacional “menos creíble” (77,7%), seguido por Cristina Kirchner (70,6%).

Rodriguez Larreta - Encuesta 9 5 23 - Cuadro 4.jpg

Una gestión valorada

El 44% de los encuestados consideró que es positiva la gestión de Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, Rodríguez Larreta lidera el ranking sobre valoración de gestión. En el caso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el 33,3% consideró que su tarea es favorable pero casi el doble (64,4%) la desaprobó.

Rodriguez Larreta - Encuesta 9 5 23 - Cuadro 3.jpg

Sobre el escenario para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la encuesta indicó que Rodríguez Larreta se impondría en la interna presidencial de Juntos por el Cambio con el 19,2% del total de los votos, mientras que Patricia Bullrich queda segunda (10,4%).

Rodriguez Larreta - Ecuesta 9 5 23 - Cuadro 2.jpg

Rodríguez Larreta quiere debatir con Cristina

El jefe de Gobierno porteño y precandidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó el sábado pasado su intención de debatir con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "La verdad que sí. Me gustaría discutir con ella", enfatizó Larreta cuando restan poco más de tres meses para las PASO del 13 de agosto.

En declaraciones radiales, Larreta explicó las razones por las que quiere tener un debate con la ex jefa de Estado. "Me gustaría debatir el fracaso que han tenido en este gobierno", comentó el precandidato del PRO. Y luego señaló sobre la gestión del Frente de Todos: "No puede ser que hayan cerrado las escuelas y abierto las cárceles. Se les fue de la mano la inflación. Mucho para debatir tendría con Cristina Kirchner".

Larreta fue consultado también acerca de si está en condiciones de derrotar a la vicepresidenta en una posible disputa electoral. Y en ese momento, consideró: "La gente quiere un cambio en el país, no da más. El gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández fracasó".

"Los argentinos ya decidieron que vamos a cambiar. Será un cambio profundo en el que vamos a bajar la inflación, a relacionarnos con el mundo entero, a volver a la educación de calidad, a luchar a muerte contra las mafias de la droga, a recuperar el trabajo, el valor del esfuerzo y del estudio”, puntualizó el jefe de Gobierno.