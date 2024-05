Nueva jornada complicada en el tratamiento de la Ley Bases en el Senado

Según explicó el legislador, el objetivo del oficialismo es hacer correr hoy el dictamen, encaminarse a una sesión el miércoles de la semana próxima y, en el medio, intentar sumar la mayor cantidad de votos para asegurar el proceso. Se trata de dos textos, el primero es el de la Ley Bases y el segundo, el paquete fiscal que este martes que fuertemente cuestionado tanto por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) como por el radical Martín Lousteau (CABA).

Desde fines de la semana pasada, el Ejecutivo decidió asumir la imposibilidad de lograr apoyo a los proyectos tal como habían sido aprobados en la Cámara de Diputados y abrió un canal de negociaciones. En ese esquema se sucedieon varias reuniones con los jefes de los bloques con el fin de ajustar los proyectos y destrabar lo que no pudo en las últimas tres semanas.

Entre las cuestiones que busca modificar está el Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que la oposición propuso salvaguardas para las empresas locales y protección a la industria nacional, así como también la defensa de las autonomías provinciales y cuotas para la industria local. Desde el radicalismo también se planteó que se implemente un régimen similar de beneficios, pero para las inversiones pymes.

Otro punto en el que también se propusieron cambios y todavía no hubo respuestas tiene que ver con el blanqueo de capitales que forma parte del paquete impositivo. Para los senadores de la oposición, el texto que llegó de Diputados “permitía el lavado de capitales de una manera escandalosa”, según consignó Infobae. Las modifiaciones, por lo tanto, apuntan a la apertura para que no participen familiares directos de los funcionarios, así como también los beneficios para aquellos que adelanten el pago del Impuesto a los Bienes Personales.

Por otra parte, respecto del Monotributo hubo unanimidad de los bloques dialoguistas para que se mantenga la categoría de Monotributo Social, algo que el proyecto original y el que obtuvo media sanción en Diputados eliminaba. Además, a diferencia de la Cámara Baja, entre los senadores se discutió bastante la intención del oficialismo de modificar y cerrar los organismos descentralizados. En este caso, se propone la continuidad de todos aquellos relacionados con ciencia y tecnología, así como también asegurar el presupuesto para que puedan continuar.

Algo similar sucede con las empresas a privatizar. Los senadores patagónicos, por ejemplo, rechazan el vaciamiento y la privatización de Radio Nacional, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Sin los votos de este sector, es poco probable que el oficialismo tenga la aprobación ya que representan al 25% de la Cámara de Senadores.

El arranque tras el cuarto intermedio

Al retomarse el debate, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos de la Ley Bases. Entre ellos, apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra "disolución total o parcial".

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las firmas sujetas a privatización.

Para defender su postura, aseguró que "no todos los organismos del Estado pueden dar superávit". Y solicitó que se aparte el texto administrativo de Ley Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.