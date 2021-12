Ofelia Fernández denunció que libertarios la agredieron

La legisladora del Frente de Todos pidió una cuestión de privilegio para establecer "un límite a la violencia" desde el principio, en referencia a los nuevos legisladores que asumieron sus bancas este martes.

"Yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de libertarios me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando", relató Fernández.

En otro tramo de su intervención, se refirió a un legislador: "Hoy asume un diputado que me ha dicho 'gorda hija de puta incogible' en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas".

Embed Hoy asumieron algunos legisladores que solo son vivos atrás de la pantalla, ademas cayeron sus militantes a agredirme a la puerta. Miren: acá entran sin su teatrito violento. pic.twitter.com/qwCtLg6CoX — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 7, 2021

"Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política", señaló Ofelia Fernández.

Señalando al legislador al que acusó por los agravios, agregó: "A diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo mucha más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora".

"Pido que pidan disculpas y, si es posible, que les digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantado ni de fuertes. Por el contrario, es bastante de cagones", espetó.

Por último, solicitó que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, "acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno".

el-diputado-saifert-dio-su___KZtz4f8Uh_720x0__1.jpg Ofelia Fernández: Leonardo Saifert, responde a Milei.

Luego del repudio de otros legisladores, Leonardo Saifert, que responde a Milei, pidió disculpas.

"Con respecto a los dichos, eso pasó en una época en la que yo no tenía peso ni responsabilidad política. Estaba dirigido a un grupo muy chico. De todos maneras, estoy consciente de que esos dichos están fuera de lugar. No tienen que tener apoyo de ningún tipo", dijo.

"Quiero pedir disculpas a Ofelia Fernández y a todos los que se hayan sentido ofendidos por esos dichos. Con respecto a las personas que te agredieron, no tengo idea quiénes son. No estaba consciente de eso y obviamente lo repudio", cerró.