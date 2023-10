Ordenaron la captura de Chocolate Rigau: lo fueron a buscar y no lo encontraron

"Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales", dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense al canal TN.

Ayer, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

A poco más de una semana de las elecciones presidenciales, la fiscal Bettina Lacki quedó en condiciones de darle impulso a la investigación sobre Rigau, en el marco de la cual hay una medida de prueba clave que es la apertura del teléfono celular de Rigau.

Pero no será de inmediato, ya que el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio tiene que resolver un planteo de nulidad que había recibido de la defensa, el cual no había contestado antes porque intervino la Cámara Federal y lo anuló todo.