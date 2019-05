La diputada de la Colación Cívica lo dijo en Córdoba, acompañando Mario Negri que está en campaña para la gobernación de esa provincia.

Luego de esta desafortunada frase sobre Juan Manuel De la Sota, fallecido en septiembre de 2018 en un accidente, utilizó su cuenta de Twitter para hacer un descargo.

"La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras", aseguró.

EL TUIT DE CARRIÓ:

Embed La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas.

En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 23 de abril de 2019

Mientras que Candelaria De la Sota, una de las hijas del fallecido ex gobernador de Córdoba, apeló a la misma red social para decir lo suyo.

“Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos”, escribió en su cuenta.

EL TUIT DE CANDELARIA:

Embed Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos. — CandelariadelaSota (@delaSotaCande) 23 de abril de 2019

Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió a los pobres que “no voten más a los que se robaron el país”, al participar de una actividad política en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, en respaldo a la candidatura a gobernador del diputado radical Mario Negri.

"El negocio de la política sucia es tener pobres para tener votos", sostuvo Carrió en diálogo con la prensa.