Para Patricia Bullrich, Vidal "no está distanciada" de su política de seguridad

En este marco, remarcó que cada una de las fuerzas provinciales son autónomas y por lo tanto podrán optar por adherir o no a la incipiente política de uso de armas, teniendo en cuenta las reglamentaciones existentes en cada jurisdicción.

"Cada provincia tiene diferentes regulaciones, algunas son por ley, otras por resoluciones internas de cada policía. El protocolo es federal, lo pensamos para las fuerzas federales, no para las provinciales", sostuvo.

Además, volvió a defender el protocolo al asegurar que es “moderado” y no “fascista” como han denunciado algunos sectores. "No creo que haya resistencia al protocolo, porque estamos dando vuelta las cosas. Es un protocolo moderado, lógico, de un tono igual al de nuestros países vecinos, no de mano dura", aseguró la ministra y lo comparó con el de Uruguay, al remarcar que “es menos duro que ese”.

"Si queremos priorizar al delincuente por sobre la víctima, bueno, entonces, sigamos como estamos; sino, tenemos que generar marcos legales para que no sean condenados los policías que están en cumplimiento de su deber”, insistió.