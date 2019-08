"Insensibilidad es decir que si la tragedia de Once pasaba un feriado "hubiera sido una cosa mucho menor" como dijo el Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, que hoy está preso cumpliendo su condena por la muerte de 52 inocentes", agregó la candidata a diputada nacional.

"Sabe @CFKArgentina que tiene condenados y presos a ex vicepresidente por robarse la fábrica de hacer billetes y ex ministro de planificación por no invertir en frenos para los trenes que ocasionaron muertes? Sensibilidad? No median la pobreza y escondían la tragedia de La Plata", tuiteó el diputado nacional Wolff, quien además publicó un video recordando cuando Cristina dijo, en un acto en el tren Sarmiento en el 2014, tiempo después de la tragedia de Once, "¿están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que ser rápido porque sino viene la próxima formación y nos lleva puestos".

"Todos tenemos derecho a opinar. Hágase cargo usted de su 'capacidad y sensibilidad'", cuestionó el diputado.

