Patricia Bullrich cerró su campaña en la Ciudad: qué dijo sobre Massa y Milei

En el escenario estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien anunció el sábado pasado como su eventual jefe de Gabinete, en caso de llegar a la Casa Rosada; y por el candidato a alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

"Ciudadanos argentinos, ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con esta pesadilla que ha sido el kirchnerismo y se termina gracias a todos y cada uno de ustedes", auguró la exministra de Seguridad al hablarle a los presentes, que asistieron con banderas celestes y blanca y con globos amarillos.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Massa y Milei

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria fue blanco de las críticas de Bullrich durante el acto. “A Massa lo único que le importa es su ambición desmedida de poder, se le nota en la mirada. Nos destruyó y quiere ser candidato a presidente. Es el ministro de Economía que gobierna y quiere ser gobierno y con él cada día estamos peor. Quién va a querer a un ministro de Economía que ha duplicado la inflación”, aseguró.

Luego señaló que la "Argentina destruida y ultrajada no se arregla con fórmulas mágicas", para criticar a Milei por sus "malas ideas" que "no se pueden llevar a cabo". "Por eso -continuó-, le digo a los jóvenes que lo votaron: fíjense que dolarizar sin dólares es imposible, no compren espejitos de colores porque para sacar a la Argentina adelante hay que trabajar, trabajar y trabajar".

Para Bullrich, Juntos por el Cambio tendrá, en caso de ganar los comicios del próximo domingo, un volumen político superior comparado con el período al que le tocó gobernar al expresidente Mauricio Macri. Y en esa línea, enumeró: "Ahora la fuerza la tenemos nosotros con 500 intendentes, mayorías parlamentaria... No salimos de un repollo".

"Salimos de la lucha constante y permanente. Ahora somos más que cuando fuimos gobierno. No nos vamos a dejar correr ni un milímetro del gobierno que vamos a arrancar el 10 de diciembre", enfatizó la candidata presidencial, tras adelantar que convocará para que encabecen un eventual Ministerio de Salud al actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y al exfuncionario Enrique Rodríguez Chiantore.

El lugar elegido para el acto de este lunes, un emblema de la zona norte de la Ciudad, es habitual para la realización de concentraciones del PRO: el exmandatario Mauricio Macri realizó allí su cierre de campaña para las elecciones de 2019.

Este martes, Bullrich visitará las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, y el miércoles viajará a Córdoba y Santa Fe; en tanto, el jueves cerrará su campaña junto a la plana mayor de JxC con un acto en Lomas de Zamora.