Patricia Bullrich, sobre el policía que baleó a Thiago: "Los responsables son los delincuentes"

En conferencia de prensa, la funcionaria se refirió al terrible episodio ocurrido en Ciudad Evita, en La Matanza, y criticó a la gestión en bonaerense en materia de Seguridad. “Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal”, aseguró.

Y sumó: “Ellos son los responsables directos de lo que le está pasando a Thiago, al que le deseamos lo mejor. Estamos con él, con su familia, y estamos también con la familia de Facundo, que está angustiada su mamá, porque su mamá lo acompañó a él a la parada colectiva. Esto no es casualidad, es La Matanza, es tierra de nadie, es un lugar en el que una mamá tiene que acompañar a un policía a la parada de colectivos por miedo y por ser una zona de violencia diaria y permanente".

“Estos señores delincuentes son los que generaron un hecho que no es una casualidad, es una casualidad: la causa por la que Thiago está en esa condición es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. Es importante poner las cosas en su lugar. La acción de Facundo es una de legítima defensa. La de los delincuentes es de agresión. Pedimos que la carátula para los delincuentes sea tentativa de homicidio. Esta es la posición de nuestro gobierno nacional", sostuvo.

Por su parte, la ministra aseguró que policía contaba con la formación suficiente para portar un arma de fuego. “El ayudante Facundo Aguilar Fajardo estaba preparado para usar su arma. Nadie que no lo esté después de los cursos de Policía lleva el arma. Está claro que, al haber utilizado el arma y uno de los delincuentes terminó muerto y otros dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiese pasado”, dijo.

También se refirió a al proyectil que impactó en el niño: “Es difícil poder analizar qué pudo haber sucedido con ese tiro, pero es muy probable que haya salido del arma del ayudante Aguilar Fajardo. No lo tenemos confirmado todavía, pero lamentablemente una de las balas siguió su recorrido. Eso no demuestra que no está capacitado. Era de noche, en una zona muy peligrosa”.

Mientras que el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, sostuvo: “Respecto del accionar del policía con los delincuentes, cualquier posición jurídica entiende razonablemente que estamos hablando de un caso de legítima defensa y/o cumplimiento del deber del policía, con lo cual deberían exonerarlo de una pena” .

Amerio también remarcó que el Gobierno busca avanzar en modificaciones en materia penal en este tipo de situaciones que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad.

“Deberían reverse estos casos porque incluso debería reconsiderarse la responsabilidad penal de los delincuentes respecto de las lesiones gravísimas que sufrió Thiago. Lo cierto es que si ellos no salían a robar armados, Thiago hoy estaría sano”, dijo.

“Estamos considerando la incorporación en el Código Penal de una figura que pueda permitir que en estos casos se haga justicia y que los jueces tengan las herramientas para resolverlos acorde a derecho. La posición del gobierno nacional respecto de la política criminal es esta y no se va a modificar”, aseguró.

Embed EL POLICÍA DECLARA ANTE EL FISCAL Y ANALIZAN DARLE LA EXCARCELACIÓN POR EL ENCUADRE PENAL

- La bala que impactó a Thiago, de 7 años hizo un recorrido de casi 200 metros.

- Un disparo mató a un ladrón, los dos asaltantes heridos recibieron un tiro cada uno y otro disparó pegó… pic.twitter.com/RU2yLcavB6 — Vía Szeta (@mauroszeta) June 6, 2025

El hecho

Un policía de la Federal mató a un delincuente, hirió a otros dos ladrones y por la feroz balacera un menor está internado en grave estado tras recibir un bala perdida en la localidad bonaerense de La Matanza.

Por el hecho el efectivo quedo aprehendido por exceso de legítima defensa. Fuentes policiales le confirmaron que el oficial Facundo Daniel Aguilar fue sorprendido en el cruce de la avenida Crovara y Madrid, La Matanza, por tres delincuentes que quisieron robarle. Es allí cuando el efectivo, que estaba de civil y franco de servicio, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado.