Pepe Mujica criticó duramente a Cristina Kirchner

Durante una entrevista con la agencia de noticias francesa AFP, el dirigente uruguayo marcó el retroceso democrático y el autoritarismo que observa en Lartinoamérica, y en la falta de renovación generacional en la política.

"La vieja Cristina"

Al referirse a la expresidente argentina, Mujica señaló: “Ahí está la vieja (Cristina) Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”.

Años atras, cuando estaba dando una conferencia, Mujica no se dio cuenta que el micrófono estaba prendido y comentó: “Esta vieja (Cristina Kirchner) es peor que el tuerto (Néstor Kirchner)”.

Crsitina hoy.jpg Cristina felicitó a Joseph Biden y a Kamala Harris por la victoria

Evo Morales

Mujica también cuestionó al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), enfrentado por el control de la izquierda oficialista con el mandatario Luis Arce, a quien acusa de querer “proscribirlo” de la carrera electoral utilizando el sistema de justicia. “En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible”.

Evo Morales.jpg

Nicolás Maduro

"Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse", señaló.

Mujica negó que el régimen de Maduro -está en el poder desde 2013- sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013). “Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo”.

El pedido obedece a una causa de 2023 contra Nicolás Maduro. El pedido obedece a una causa de 2023 contra Nicolás Maduro.

Lula da Silva

Sobre Lula Da Silva, Mujica lamentó que no haya un relevo visible para el presidente del Brasil. “Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, concluyó.

También fue crítico hacia el autoritarismo en América Latina: “Es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”, afirmó. Pero admitió que son las mismas naciones las que cometen errores que se vuelven preocupantes.

Lula da SIlva 57 M (1).jpg Se conocen más detalles del plan siniestro para matar al Presidente Lula da Silva.

Y continuó: “A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado”, afirmó Mujica.