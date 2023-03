Perotti pidió "apoyo de fuerzas federales" para combatir al narcotráfico

"Rosario tiene un crecimiento de bandas con fuerte poder económico y organización, eso es lo que hay que enfrentar. No hay que ocultar ambsolutamente nada, desde el primer día dijimos lo que había, el silencio sólo les sirve a los delincuentes. Son años de la degradación de la institución policial, connivencia y esto no se enfrenta con una ciudad o una provincia sola", expresó el funcionario por Radio Mitre.

A su vez, Perotti pidió "el apoyo de fuerzas federales para tener un mayor número de personal y móviles" para garantizarle la tranquilidad a los rosarinos.

"Argentina no tiene que permitir que esto suceda en su territorio. La disputa por el territorio genera víctimas. No puede una provincia ni una ciudad sola enfrentar esto, Hablo no sólo de fuerzas federales, sino de fuerzas judiciales frente a un delito que creció enormemente", señaló.

Y resaltó: "Ojalá esta última balacera (por la del supermercado de la familia Messi) tome conciencia de lo que no hemos podido lograr desde la provincia".

"Hay gente que manchó el uniforme policial, hay jefes presos, es una institución que estamos tratando de reparar y respaldando a los que tienen vocacióin de servicio. El que se aparta de eso para nosotros es un delincuente Necesitamos el apoyo de fuerzas federales para garantizar la tranquilidad cotidicana, es lo que tenemos que recuperar", reiteró.

En cuanto a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien admitió que se debe redoblar el esfuerzo en la provincia para combatir el problema, Perotti dijo: "Nos dio todo el tiempo para darle el detalle de lo que ocurre en Rosario. Con esto vamos en camino a la comprensión".

Y también remarcó que con la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, se tendrá "una mayor agilidad para los procesos de investigación y prevención" con el reconocimiento facial que se pondrá en marcha en la provincia.

"Lo de la última balacera es un hecho distinto, hay varias hipótesis de investigación, consideraciones que tenemos, un fiscal que lleva adelante en la investigación. Aquí hay un deseo de tener una mejor coordinación entre la fuerza policial y las fuerzas federales. Hay que tomar dimensión que el delito organizado ha crecido y esto es lo que tenemos que tener muy claro todos, neceistamos trabajar juntos y coordinadamente", comentó.