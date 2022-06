Prohíben la salida del país a los tripulantes del avión retenido en Ezeiza

Esta determinación fue tomada por el magistrado a partir del allanamiento que se hizo en las últimas horas en el hotel de la localidad de Canning, donde se alojan los tripulantes y en el que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad.

Los efectivos ingresaron al establecimiento con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales o "pendrives".

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión aguardaron fuera de sus habitaciones, precisaron las fuentes.

El magistrado interventor dispuso incautar documentación y celulares de los 19 tripulantes y decretó el impedimento para que puedan salir del país mientras continúe la investigación.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien ayer impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tienen vínculos con el terrorismo internacional.

Por su parte, el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aseguró que "el Gobierno está actuando según los protocolos correspondientes" y aseguró que el conflicto es producto del bloqueo comercial que arrastra de Estados Unidos desde febrero de 2020.

"Cuando el avión llegó a Buenos Aires no se disparó ninguna alerta y ninguno de los tripulantes tenía imputación de Interpol. Se inspeccionó la carga y el problema empezó porque el avión corresponde a una empresa del Gobierno de Venezuela que está sometida al bloqueo económico-financiero de Estados Unidos. Una de las consecuencias del bloqueo es que aquellos actores que aporten algún tipo de apoyo, pueden recibir reprimendas. Por eso, las petroleras no le cargaron combustible. El problema no estaba ni en la carga, ni en los pasajeros, sino en las restricciones y el bloqueo", explicó Rossi por Radio La Red.

Además, el funcionario sostuvo que no está corroborado que el piloto del avión pertenezca a la organización Al Quds.

El avión arribó a la Argentina el pasado lunes 6 de junio procedente de México. El miércoles pasado, tras despegar y sobrevolar por veinte minutos el Río de la Plata, aterrizó nuevamente en Ezeiza porque Uruguay no habilitó su aterrizaje.

Según los denominados "flight records", la aeronave estuvo en los últimos quince días en Paraguay, Bielorrusia, Teherán y Moscú y tendría vedado el uso de los espacios aéreos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

La aeronave permanece bajo custodia en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sin combustible.