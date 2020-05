"Crece la pandemia y los contagios empiezan a avanzar en los barrios más humildes. Estamos sin comida y hasta sin agua en muchos barrios de la ciudad", señalaron en un comunicado las organizaciones de la protesta.

"No aguantamos más esta situación; tenemos vecinos muertos en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31) y los responsables son los gobiernos nacional y el de CABA de (Horacio Rodríguez) Larreta. No hubo prevención y para nosotros fracasó esta cuarentena", dijeron las organizaciones en la convocatoria.

Con tapabocas y guantes, los manifestantes se concentraban este mediodía alrededor del Obelisco con banderas y carteles con la leyenda "con hambre no hay cuarentena" e intentaban encolumnarse respetando el distanciamiento social.

Por su parte, el dirigente del Polo Obrero, Nèstor Pitrola, explicó -en su cuenta de Twitter- que la organización "mediante pequeñas manifestaciones con distanciamiento y barbijos, reclama en todo el país por alimentos que siguen sin llegar ante una situación desesperante en los comedores abarrotados de gente".

Pitrola además denunció que se produjeron detenciones a militantes, en el marco de una protesta que se realizó en Chaco.