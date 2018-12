Barrios de Pie y el Polo Obrero continuarán con sus medidas de protesta; aseguran que Carolina Stanley nunca le dio la posiblidad de dialogar; para el Movimiento Evita un bono "no significa un diciembre tranquilo"

Desde el Gobierno Nacional hablan de una "tregua". Pero esa palabra no cae nada bien en el Polo Obrero, uno de los movimientos sociales más enfrentados con la administración de Mauricio Macri. "No nos gusta nada. Esto no es una guerra para usar esa palabra. Acá reclamamos por lo justo", enfatizó el dirigente Eduardo Belliboni antes de advertir con más marchas para la semana que viene.