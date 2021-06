Quienes tengan Covid o sean contacto estrecho estarán exentos de votar

"Se determinó no tomar la fiebre, pero sí vamos a hacer una importante campaña para apelar a la responsabilidad de que todos aquellos que tengan síntomas, hayan tenido contacto estrecho o estén cursando la enfermedad no concurran al establecimiento de votación", dijo Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior en declaraciones a la agencia NA. "Desde el mismo día que se haga la elección va a estar la página habilitada para justificar la no emisión del voto", añadió la funcionaria nacional.

"Es un tema que se viene trabajando desde el año pasado con la Cámara Nacional Electoral y se determinó que no se va a tomar la fiebre, porque ahí se presenta un tema muy complejo que es el derecho y la obligación al voto", subrayó García Blanco. En ese sentido, ejemplificó: "Si una persona tiene fiebre y no se le permite votar pero resulta ser que ese estado febril se debe a otra causa, que no sea coronavirus, se le está prohibiendo ejercer su derecho".

"La responsabilidad ciudadana está en que no concurran al lugar de votación cuando están cursando la enfermedad, porque saben que están exentos de la obligación de votar. Por el cuidado que todos tenemos que tener con el otro, lo más responsable es quedarse en casa", puntualizó.

Además, sostuvo que el objetivo de "postergar la fecha de las elecciones fue para ganar cinco semanas más de vacunación y que la mayor cantidad de ciudadanos estén vacunados", y respecto de la distribución de las mesas electorales, explicó que la Cámara Nacional Electoral estableció "un promedio de ocho mesas" por lugar de votación, motivo por el que las restantes deberán "distribuirse en otros establecimientos electorales".

"La cantidad de mesas a nivel nacional son las mismas, lo que va a haber es un límite de hasta diez mesas por establecimiento, de acuerdo a los metros cuadrados que tenga cada lugar", aclaró.

¿Vacunación para las autoridades de los comicios?

Consultada sobre la posibilidad de realizar una campaña de vacunación orientada a quienes ejerzan el cargo de autoridades de mesa, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior dijo que: "a medida que vaya avanzando la vacunación, va a haber más posibilidades de que esas autoridades de mesa que sean seleccionadas estén vacunadas".

"En los casos de personas que sean designadas autoridades de mesa y no estén vacunadas, se solicitará la vacunación a cada jurisdicción, siempre y cuando la persona designada quiera vacunarse", completó. Y recordó que "cada juzgado federal electoral determina sobre qué rango etario de la sociedad van a elegir que ejerzan la función de autoridad de mesa".

"Van a tener que excluir a los mayores de 60 años por el riesgo, entonces podrán optar por personas de entre 18 y 59 años. Sobre esa gente, muchos mayores de 50 van a estar vacunados, y muchos mayores de 40 también", agregó.

Por último, García Blanco indicó que en esta elección "se incorpora la figura de facilitador sanitario, que va a velar por el cumplimiento del protocolo dentro de los establecimientos de votación. Es una persona por establecimiento. De esta manera la ciudadanía se puede encontrar segura de que va a haber alguien que va a controlar que esté el sanitizante, que todos tengan puestos los barbijos, que se respete el distanciamiento social y mantener un orden dentro del establecimiento", concluyó.

(Noticias Argentinas)

