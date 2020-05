"No puedo confirmar qué actividades o medidas se vana tomar, pero la idea es priorizar el no uso del transporte público, que no se van a aumentar los permisos para circular en auto o transporte, y que serán actividades regionales o barriales que no signifiquen un aumento del riesgo sanitario", aseguró el ministro porteño.

Además, Quirós afirmó que "la idea es que todo lo que agreguemos de movilidad pública y de riego de contagio, no sea en los horarios pico".

"Nosotros estamos proponiendo, la igual que la provincia (de Buenos Aires) que la circulación que se agregue sea parcial y en un horario que sea más allá de media mañana", puntualizó.

Durante el informe, en el que también estuvieron presentes el titular del Same, Alberto Crescenti, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, se actualizaron los datos de la situación sanitaria desde el inicio de la pandemia, que ya cuenta con 2.081 casos positivos de coronavirus, con 106 fallecidos y 558 personas dadas de alta.