Así lo hicieron saber los legisladores Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, quienes anticiparon que no votarán la propuesta del oficialismo.

“Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, adelantó Rodríguez en un comunicado en representación de la bancada legislativa alineada con el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

“Se sale creando trabajo; no se sale con ideas como la de superponer una renta básica universal a la iniciativa para invertir, crear trabajo y producir”, explicaron en otra parte.

ADEMÁS:

“Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, finalizaron.

La posición unificada surge días después de que Camaño sostuviera que "la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna" y que pidiera "acuerdos políticos amplios para tratarla".

Resta saber qué harán los otros diputados del interbloque. Los cordobeses que responden al gobernador cordobés, Juan Schiaretti; un socialista y el titular, Eduardo "Bali" Bucca. Esos son los votos clave que el Gobierno necesita para aprobar la reforma, si se tiene en cuenta que el bloque del Frente de Todos no puede reunir por sí solo la mayoría de voluntades en la cámara baja.