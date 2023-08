Rodríguez Larreta: "Voy a poner todo para que Bullrich sea presidenta"

"Mis convicciones no cambian según la coyuntura y los resultados electorales. Siempre voy a trabajar para sacar al país adelante", dijo Rodríguez Larreta durante el Council of the Americas.

El jefe de Gobierno porteño viene de perder la interna con Bullrich en las PASO y por quedó fuera de competencia para las elecciones de octubre.

"En la PASO eligieron a Patricia, yo la apoyo y voy a estar al lado de ella para ganar la elección. Voy a poner todo para que Patricia Bullrich sea presidenta, y para que Juntos por el Cambio vuelva al Gobierno Nacional”, cerró ante el aplauso cerrado del auditorio.

Ante este panorama, Rodríguez Larreta dejó los chispazos previos de lado y no dudó en apoyar a Bullrich para que sea la próxima presidenta de todos los argentinos.

"No podemos seguir con un gobierno kirchnerista que privilegia la ideología. Juntos por el Cambio (JxC) es el mejor camino para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inseguridad y la inflación", aseguró.

Y agregó: "La mejor respuesta es JxC, por eso en los próximos 60 días con Patricia vamos a ejercitar más que nunca nuestra identidad. Vamos a estar más juntos que nunca, con un programa que ponga en el centro la educación, el trabajo y la seguridad, apostando por un verdadero federalismo".

Rodríguez Larreta fue el segundo dirigente en hablar en el escenario en el evento luego de la aperta de Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servcios (CAC).

Además, expusieron Susan Segal (titular y CEO de Americas Society/Council of the Americas) y Agustín Rossi, jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa por Unión por la Patria.

Entre los presentes estuvieron Jorge Macri, Clara Muzzio, Fernando Straface, Felipe Miguel, Alberto Föhrig, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias y Federico Pinedo.