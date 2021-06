Rodríguez Simón: alerta roja de Interpol para su detención

Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay, donde intenta acceder al beneficio de asilo político por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Su detención en Argentina ya había sido pedida por la jueza María Servini, que lo investiga por presunta "extorsión".

La justicia uruguaya había rechazado un recurso de hábeas corpus de Rodríguez Simón, aduciendo que aún no había circular roja de Interpol vigente.

De todos modos, la alerta roja no modificará la situación de Rodríguez Simón en Uruguay, a menos que intentara salir del país vecino.

Por su parte, el pasado jueves la justicia de Uruguay suspendió el proceso de extradición del operador judicial macrista hasta que haya una resolución firme vinculada con su pedido de refugio allí, pero a la vez dispuso que se le cierren las fronteras y le retengan todos los pasaportes para que no pueda salir de ese país.

La decisión fue adoptada por la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian.

macri simon (1).jpg Mauricio Macri y Fabián Rodríguez Simón.

LA CAUSA

Rodríguez Simón está imputado en la Argentina en la causa por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente judicial.

Entre los imputados también están Macri, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, el ex asesor presidencial José María Torello y el ex director de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía, Javier Iguacel.

Rodríguez Simón está citado para el 17 de junio (luego de que se postergara la primera convocatoria) pero ya anunció a través de los medios que no planea presentarse.

El operador judicial se fue a Uruguay en diciembre pasado y desde allí denunció ser víctima de una persecución judicial.