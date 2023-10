Junto al candidato a intendente de Unión por la Patria de Tres de Febrero, Juan Debandi, y al presidente de Ñuke, Marcos Dartiguelongue, el funcionario recorrió la línea de producción de la empresa, los galpones, las plegadoras láser y el robot de soldadura.

Cafiero la describió como “una empresa familiar, que se inició como las PyMEs del conurbano, con un sueño, un proyecto con muy pocos empleados, y hoy tiene ya más de 90; una PyME metalúrgica que viene creciendo, que gana mercados aquí en la Argentina y en el exterior, a través de sus productos y su diseño: ganó hace dos años el Sello de Buen Diseño que entregamos desde el Estado argentino”.

El ministro sostuvo además que “tienen un perfil exportador, con el que vienen ganando mercados muy exigentes, como son el norteamericano y el europeo, y vienen también exportando a Uruguay y a países vecinos”. Y aclaró que “es a partir de las pymes exportadoras que se consigue mejorar los salarios de los trabajadores, y por supuesto conseguir dólares a partir de las exportaciones”.

“Hay ofertas y propuestas de candidatos hoy que indican que los dólares para la economía argentina se consiguen a partir de rifar la soberanía monetaria. Nosotros en cambio pensamos, junto a Juan Debandi y otros compañeros y compañeras, que la salida es una salida exportadora, de que los dólares se deben conseguir a partir de las exportaciones y de que empresas como Ñuke son necesarias para mejorar el perfil productivo y exportador de la Argentina”, sentenció Cafiero.

Canciller Santiago Cafiero.jpg El canciller, durante su visita a las instalaciones de la PyME familiar Ñuke S.A.

Debandi, por su parte, coincidió en que “Ñuke es una empresa familiar que no para de crecer, que ha desarrollado la capacidad de exportar. Desde Tres de Febrero nuestra preocupación son las PyMEs; nos interesa que haya un municipio que pueda ocuparse, que trabaje en conjunto con ellas y sus integrantes para hacer que la PyME y sus trabajadores crezcan”.

La empresa fue fundada en 2004 por la familia Dartiguelongue y empezó a exportar en 2010, creciendo de manera sostenida año tras año. Hoy exporta a 12 países, y sus principales mercados son Uruguay y Estados Unidos. Otros destinos a los que venden sus productos son Bolivia, Brasil, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Paraguay, Canadá, Perú, Noruega y España.

Marcos Dartiguelongue, por su parte, destacó: “Comenzamos con mi papá esta empresa hace 18 años y hoy tenemos más de 90 empleados. Lo hacemos con pasión y orgullo y estamos exportando especialmente a Estados Unidos y Uruguay”. Y recalcó: “Quiero recomendar a las PyMEs que busquen apoyo en los diferentes gobiernos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, porque me llevé una sorpresa y me dieron una mano, me están dando apoyo para certificar mi producto en el Hemisferio Norte y para encontrar nuevos mercados”.

Programa PyMEs Exportadoras Dinámicas

En el marco del Programa PyMEs Exportadoras Dinámicas, la Cancillería argentina asiste a esta empresa a través de informes sobre sus principales posiciones de exportación para posibles destinos de interés. Actualmente, los mercados que interesan a Ñuke son Francia, España, Italia, México, Alemania e Israel. Para concretar los objetivos exportadores, se los está orientando respecto de las regulaciones generales aplicables en cada país y se les brindan informes técnicos especiales y detallados que confecciona la Cancillería junto a cada embajada de nuestro país en esas naciones.

En la actualidad, Cancillería argentina trabaja en contacto permanente con 326 PyMEs de capital nacional que se destacan por sostener exportaciones continuas mayores a un promedio anual de USD 1,25 millones en los últimos 5 años y a más de 10 destinos, lo que representa un porcentaje importante de sus ventas en forma incremental, y cuyo salario promedio de trabajadores y trabajadoras es 20% mayor en el segmento global de PyMEs en Argentina. Se trata de un universo de empresas manufactureras de distintos sectores productivos que tienen la capacidad de potenciar rápidamente la oferta exportable con alto valor agregado.