Milei, Karina y el escandaloso aumento de las dietas en el Senado / Por Candelaria de la Sota

Poco después de su primer publicación en la red social X, Milei salió a aclarar que los senadores del PRO votaron en contra. “Quiero aclarar que ha habido otros senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC. Nobleza obliga”, agregó el presidente.

Sin embargo, nada dijo del aumento que dispuso su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien incrementó el presupuesto para su área en casi $ 40 millones mensuales. Lo hizo porque incrementó el organigrama de su Secretaría. El mayor aumento del personal de esa área del Gobierno se produjo al asimilar parte de las funciones de la Secretaría de Prensa, de Eduardo Serenellini, y la totalidad de la Vocería presidencial a cargo de Manuel Adorni, quien esta semana fue promovido a Secretario de Estado, lo que incrementó su salario aunque no se informó cuánto.

Senadores quieren ganar lo mismo que Adorni

Fue precisamente el incremento de salario que recibió Adorni una de la principales excusas que pusieron algunos senadores cuando en la reunión de Labor Parlamentaria -que se realizó el miércoles para organizar la sesión del jueves- reclamaron un aumento salarial. “Queremos ganar lo mismo que Adorni, que le aumentaron el sueldo hace poco”, argumentaron.

El texto que acordaron las distintas fuerzas de la oposición circulaba el miércoles por la noche entre los distintos bloques. El mismo fijaba que las dietas pasarían a estar integradas por 2.500 módulos -hoy, alrededor de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo. Esto da alrededor de $ 6.800.000 que, tras los descuentos correspondientes, deja un salario en mano de poco más de $ 4.000.000.

Los senadores fueron sigilosos para tratar el aumento. En el recinto quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada

Victoria Villarruel se defiende y se diferencia

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, explicó la vicepresidenta de la Nación.

“Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, ensayó Victoria Villarruel a modo de defensa. Y aclaró: “Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los troles me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y no va a ser la excepción”.

De esta manera, Villarruel buscó desmarcarse del aumento de las dietas de los senadores, aunque eligió no criticar la decisión. Una diferencia más con el presiente Javier Milei quien se pronunció en contra y criticó con dureza la medida, tal como ya lo había hecho en marzo. Pero al parecer la crítica presidencial corre solo para los legisladores, ya que los aumentos presupuestarios de la Secretaría General de la Presidencia no son comentados por el hermano de Karina.