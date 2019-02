Se entregó Luis D'Elía: "Es una condena a muerte"

"Es una condena a muerte", sostuvo el líder piquetero en declaraciones televisivas cuando llegó a los Tribunales.

“No les importó que tenga tres by pass, que tenga un infarto en la base del corazón, que hace que mi corazón funcione al 70%. No les importó que sea insulino dependiente de dos insulinas distintas; que tome 10 comprimidos por día, que tenga que hacer una hora de caminata diaria”, se quejó el líder piquetero en un mensaje que grabó en su cuenta de Twitter.

Para D’Elía, se trata de “pura venganza oligárquica del macrismo para cumplir con el cable 1222 de WikiLeaks, donde la embajada de los Estados Unidos le pide a Mauricio Macri que vaya preso. Una vergüenza para la Justicia y la soberanía política del pueblo argentino”.

El video termina con un grito de D’Elía proclamando: “Cristina presidente, carajo. Patria o muerte. Venceremos. Libertad a todos los presos políticos”.