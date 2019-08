"Me decretaron la muerte civil, me impiden trabajar, no hice nada para tener la muerte civil. No cometí delito ni acá ni en ninguna de las otras causas", sostuvo Echegaray ante el Tribunal Oral Federal 3, que lo juzga como presunto autor de "defraudación" en perjuicio del Estado.

Echegaray cuestionó el secuestro en el caso de dos vehículos de su propiedad que, dijo, "no fueron producto de la corrupción".

"Me sacaron dos vehículos, un Citroën C4 2015 y un Jeep. Soy apicultor, tengo que llevar colmenas, no puedo. Soy abogado, no me puedo trasladar", se quejó.

Sobre López y De Sousa, el ex funcionario dijo que desde diciembre de 2015 “se buscó arrebatarles las empresas”, en relación al grupo Indalo.

"No los conozco, nos estamos terminando de conocer acá, en esta desgracia injusta, pero desgracia”, exclamó.

"No vine a ejercer la función pública ni proyecté mi vida en base a ilícitos”, finalizó.

Cabe recordar que Echegaray está acusado de permitir desde su rol de titular de la AFIP que se concedieran planes de pago presuntamente irregulares e innecesarios a la petrolera Oil Combustibles para que no pagase en tiempo y forma el impuesto a los combustibles líquidos, que retenía a los clientes entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

Según la denuncia inicial, formulada por Elisa Carrió y causa en la que la AFIP es querellante, con ese dinero se habrían financiado otras empresas del grupo Indalo.

Echegaray está procesado como supuesto autor, y los empresarios López y De Sousa como partícipes necesarios, del delito de “defraudación a la administración pública”.