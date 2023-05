Sergio Berni se toma licencia médica tras el ataque de los colectiveros

"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que se le otorga licencia médica a Berni hasta el próximo 25 de mayo inclusive, para complementar estudios médicos y el tratamiento correspondiente por una lesión en el seno maxilar", detalló el comunicado.

La administración de Axel Kicillof consignó también que el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso, número dos de Berni, quedará a cargo de la coordinación funcional y operativa de la cartera por el período en que esté licenciado el ministro. En tanto, a Alak "se le asigna el despacho de los asuntos administrativos", indicó el texto.

"De esta manera, continuamos trabajando para dar respuesta a los problemas de las y los bonaerenses a partir de la inversión, profesionalización y modernización de la fuerza de Seguridad de nuestra Provincia", concluyó el parte.

Cómo fue la agresión de los colectiveros a Berni

El ministro de Seguridad bonaerense fue golpeado el último 3 de abril por un grupo de choferes que protestaban tras el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en la zona de Virrey del Pino. Berni recibió ocho golpes, la mayoría de ellos en su rostro.

"Yo no salgo corriendo como todos los demás. Vamos a juntarnos bien, entiendo el problema que están pasando", expresó Berni cuando disminuyó la tensión en el lugar. Por las agresiones, dos colectivero fueron detenidos y le pidieron disculpas públicas a Berni.

“Me siento mal con todo esto. Lastimé a mi familia con esto. No soy así, soy una persona de trabajo. No sé cómo pedir disculpas”, expresó Jorge Galeano, uno de los colectiveros que golpeó al funcionario bonaerense. “Estoy muy mal, no lo puedo creer. Todas estas noches no pude dormir bien. Cometí un error y esto no puede volver a pasar, con violencia esto no se arregla”, agregó.

Por su parte, Jorge Cerda, otro de los choferes detenidos por las agresiones, comentó: "Yo me desconozco. Jamás pensé en levantarle la mano a alguien y desmiento a cualquier programa de televisión en el que se haya dicho que somos violentos. Somos personas trabajadoras que amamos lo que hacemos”.

Poco después, Berni aceptó las disculpas de ambos: "No es una cuestión de capacidad, es una obligación, como ser humano y como cristiano. Los que me pegaron fueron muchos más que dos, pero yo no tengo rencor".

"Hice lo que tenía que hacer en ese momento, donde el principal reclamo de todos los sectores hacia la política es la disociación que existe entre la política y los problemas de la gente. Y están hablando con un ministro que está donde están los problemas. Si tuviera que pasar por lo mismo nuevamente, lo haría”, agregó.

Diez choferes de colectivos quedaron implicados en la causa por agresión y lesiones al ministro de Seguridad bonaerense, en la investigación que sigue adelante el fiscal penal y contravencional porteño Carlos Fel Rolero.

En un principio, Berni había expresado públicamente que no quería denunciar a los choferes, pero luego ante el fiscal dijo que sí quería proseguir con el trámite de la causa.