Massa se pronunció en estos términos al participar en Tucumán de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, quien recibió la banda del mandatario saliente, Juan Manzur.

"Vengo una vez más a ratificar nuestro compromiso para que el 10 de diciembre, a 40 años de democracia, en Argentina empiece una nueva etapa con un gobierno de unidad nacional, donde sin importar de dónde vienen los hombres y mujeres que se integren, nos permita construir una nueva página de la historia", remarcó Massa.

Al brindar un discurso desde la Casa de Gobierno, el candidato de la coalición oficial sostuvo que "el norte argentino se va a transformar en el corazón económico del Mercosur y en el punto de encuentro entre el océano Atlántico y el Pacífico". Y en una nueva convocatoria al radicalismo, rindió homenaje a Alfonsín, a quien definió como "ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", y de quien destacó su apuesta por la "unión nacional".

massajaldotucuman.jpg Sergio Massa asistió a la jura de Osvaldo Jaldo como gobernador de Tucumán.

Así, y tal como hiciera el fallecido expresidente del radicalismo, Massa citó el preámbulo de la Constitución Nacional en el objetivo de "construir la unión nacional para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".

"Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria", dijo y llamó a acompañar a UxP "por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional".

En el cierre de su mensaje, convocó a la militancia a "seguir adelante" porque "falta un paso más", en referencia al balotaje del 19 de noviembre.

Del acto en Tucumán participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, entre otros.

Dos diputados que apoyaron a Schiaretti votarán a Massa

Los diputados del Interbloque Federal Natalia De la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez expresaron este domingo su apoyo al candidato presidencial UxP para el balotaje del 19 de noviembre.

"Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan", inició De la Sota su mensaje en su cuenta de X, en referencia a la postulación de Javier Milei.

Y sobre la opción que representa Massa, dijo que ella también apuesta por un "Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNataliaDLSok%2Fstatus%2F1718592324219867542&partner=&hide_thread=false Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad. https://t.co/xHa0uPpTVr — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 29, 2023

En tanto, "Topo" Rodríguez señaló que "como argentino y peronista, no apoyaré a quien dice admirar a Margaret Tatcher por haber ganado la Guerra de Malvinas y sostiene que la Justicia Social es una aberración".

Ambos legisladores apoyaron en las elecciones presidenciales al candidato Juan Schiarreti, de Hacemos por Nuestro País (HxNP).