Leonardo Nardini: "Se eligió entre la cordura y la inestabilidad emocional"

Al realizar un balance de los resultados de las elecciones desarrolladas el pasado domingo donde el peronismo logró un amplio caudal de votos, Nardini puntualizó que, no obstante se vio sorprendido por “el gran apoyo recibido en comparación con las primarias” y reveló que la dirigencia tenía claro que si había un triunfo contundente del PJ en el Conurbano iba a empujar para ganar en la Provincia y esto, a su vez, “determinaría que Sergio Massa entrara al balotaje”.

Nardini, de 43 años, se desempeña desde septiembre de 2021 como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Buenos Aires y resultó elegido como intendente de Malvinas Argentinas por el justicialismo por tercera vez consecutiva con un 60 por ciento de adhesión.

Consultado sobre el trabajo para convencer al votante luego de las PASO, detalló: “Se fue explicando mejor el proyecto de gobierno, con acciones concretas y claras de nuestro candidato, como eliminar el IVA a los productos de la canasta básica. A esto hay que sumarle el hecho que Sergio tiene un valor agregado en materia de seguridad por haber sido intendente de Tigre y haber trabajado fuerte en la prevención. Estamos hablando de dos temas fundamentales para la gente".

Con miras al 19 de noviembre, Nardini expresó a Popular que ve “muy bien” a Massa. “Lo veo planteando propuestas. La gestión es compleja, con una alta inflación, pero hay que tener en cuenta que en estos momentos no tiene todas las herramientas, no tiene el poder central, no es el Presidente. Toma medidas tratando de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores, presentando iniciativas para que haya más empleos registrados y demostrando que los subsidios no son un gasto sino que es un salario indirecto. Por ejemplo, subsidiar medicamentos a los abuelos equivale a una jubilación o tres cuartos de la jubilación que están percibiendo”.

“Del otro lado está el rejunte de contradicciones extremas que no tiene sentido –prosiguió Nardini-. A Sergio lo han criticado por algunas cosas que dijo hace muchos años. En esos años podés aprender, entender que te equivocaste y reformular tus ideas. Pero acá pasó una semana, trataban al otro candidato de que mataba gente y ahora se sacan una foto juntos. Está claro que de un lado tenemos la previsibilidad, la elocuencia, la cordura, y del otro todo lo contrario”.

leo Nardini con trabajadores sept 15 23.jpg Leonardo Nardini consideró que "la obra pública llegó a diferentes municipios" de la provincia de Buenos Aires.

Leonardo Nardini y su tarea en la provincia de Buenos Aires

Sobre su labor al frente del ministerio de Infraestructura, Nardini consideró como un activo, con las herramientas que le dio en su momento el gobernador Axel Kicillof, “observar cómo la obra pública ha llegado a diferentes municipios”. “En mi doble rol de intendente y ministro puedo estar de los dos lados del mostrador y ver como los jefes comunales llevan reclamos genuinos y se están resolviendo a través de instrumentos que puso Axel como el Fondo de Infraestructura Municipal, en los primero años, que ahora se convirtió en el plan Municipios a la Obra, con un inversión importantísima. Son 45.500 millones que se pusieron para hacer obra pública con los municipios, sumado a las que se hacen directamente desde el ministerio de gran envergadura como las relacionadas con la llegada del agua”.

Al respecto ejemplificó: “Se invirtieron más de 7 mil millones de pesos en Bahía Blanca y Punta Alta. En algún momento yo me cuestionaba si estaba bien o no porque eran municipios opositores que en los cuatro años anteriores, no habían avanzado un solo centímetro de cañería, teniendo el gobierno de su mismo espacio. Axel mantuvo el proyecto y tuvo razón, es una obra histórica. Y, al final, terminamos ganando las elecciones en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Patagones, Olavarría, Azul y numerosos municipios más”.

“También hay que destacar el plan Caminos rurales, reclamado por el sector agropecuario o el programa de Recuperación Vial donde se está desarrollando mucha repavimentación de rutas.

El agradecimiento a Noelia Correa

Estos últimos dos años estuvo al frente del municipio de Malvinas Argentinas, en forma interina, Noelia Correa, quien venía de ser secretaria de Servicios Públicos. “Tengo por ella un gran cariño – expresó Leonardo Nardini-, está haciendo una tarea maravillosa. Así como yo no pensaba ser ministro ni estaba apurado por serlo, ella no pensaba ser intendenta. Y los dos nos adaptamos rápidamente. Nunca tuvimos una discusión. Somos un equipo que trabaja todos los días y le puso una impronta femenina de ser mujer y de ser mamá. No sólo estoy tranquilo sino orgulloso de ella”, sostuvo Leonardo Nardini, quien consultado sobre qué hará sil Kicillof vuelve a convocarlo, dijo: “En principio, el 10 de diciembre asumo en Malvinas, que es mi casa”.