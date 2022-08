Sileoni criticó a Larreta por el recorte en las ayudas sociales

"Siempre hay una frontera que se cruza con el anuncio efectista, rimbombante, ciertos golpes de efecto y alguna candidatura que se cruza detrás. Nunca hay chicos, ni escuelas en los anuncios escolares del neoliberalismo", consideró Sileoni en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

El ministro habló también con Télam radio y opinó que a los chicos y chicas “hay que ir a buscarlos todas las veces que el Estado considere necesario” e insistió que “esa es la tarea del Estado: ir a buscarlos y si están nominalizados es un buen momento”.

“La sociedad necesita que los chicos vayan a clases sin intermitencias, que vayan todos los días los chicos, las chicas, a clases. Eso después de la pandemia se ha lesionado, tenemos que recuperar esa rutina virtuosa de clases todos los días, llegar a los 190 días”, remarcó.

Y advirtió que si eso no ocurre, “nunca el camino puede ser la punición, nunca puede ser la sanción, ni nunca puede ser la extorsión de quitar algún derecho”.

“La nominalización no es para la sanción, sino justamente para que el Estado haga un esfuerzo y los vuelva a traer a la escuela y eso me parece que no debe discutirse”, concluyó Sileoni.