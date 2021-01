Sociedad Rural ratifica protesta contra el gobierno

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, ratificó el cese de venta de granos la semana próxima. No habrá cortes de rutas.

El presidente de la Sociedad RuralArgentina (SRA), Daniel Pelegrina, sostuvo el malestar del campo con el Gobiernose demostrará "la medida apunta a no comercializar granosy que no haya controles de cargas", aunque aclaró: "No queremos que se corten las rutas".