"El pequeño Marley de Escobar"

A Mate le gusta mostrarse en la televisión y también en su redes. Y, además de las fotos y comentarios que él mismo postea sobre su vida íntima -que no se publicarán-, exhibe imágenes comentadas de los muchos viajes que lo han llevado desde Disney World hasta París, pasando por Cuba, que lo ubican casi como "el pequeño Marley de Escobar", un émulo del exitoso conductor y productor Alejandro Wiebe

Mate "Por el mundo"

La pasión por viajar de Mate y por exhibir en sus redes fotos de los destinos visitados, comenzó en julio de 2016, cuando participó de un crucero de la empresa Disney que, partiendo desde Miami, recorrió varias ciudades del Mar Caribe. Ese maravilloso y soleado momento fue registrado con una foto a bordo del barco

Un año más tarde, el hijo del intendente de Escobar se decidió por el frío de la Argentina y estuvo en Las Leñas (Mendoza), exclusivo sitio de esquí. Una vez más, la imagen de ese bello momento quedó registrada en sus redes.

A fines de 2017, "el pequeño Marley" arrancó un periplo extraordinario, ya que pudo combinar el frío de Europa, con la calidez de las playas de Cuba, donde, con dos bellas postales pudo inmortalizar su amor por la Revolución Cubana.

En diciembre de ese año, Mate visitó "Europe". Comenzó por Madrid. Y el mejor recuerdo que quiso atesorar fue su visita al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

De España, viajó a París, donde se tomó una fotografía nocturna con la Torre Eiffel iluminada. El Museo del Louvre y otras actividades culturales no quedaron registradas.

El paso por Berlín (Alemania) quedó registrado en una toma frente a la icónica Puerta de Brandenburgo.

De invierno del Viejo Mundo, Sujarchuk (h) se trasladó al eterno verano de la isla caribeña cuna de Fidel Castro y patria de adopción del argentino Ernesto Guevara. No pudo establecerse dónde pasó Año Nuevo, pero es probable que haya sido en Escobar.

En una de las fotografías subidas en enero de 2018, Mate posa en la Plaza de la Revolución de La Habana, y con el fondo del relieve escultórico del Che Guevara, haciendo la V de la Victoria (no pudo establecerse si lo hizo como un homenaje al Justicialismo o por admiración a Winston Churchill).

Además, en otra toma, esta vez en la playa Flamenco del lujoso hotel Meliá Jardines del Rey de Cayo Coco, se lo puede ver disfrutando del sol. "En el viaje a Cuba quería 3 cosas: una foto sin filtro en la playa, una gorra del Che, y las otras 2 combinadas". Indudablemente no se trata de un manifiesto revolucionario.

Por último, tras un año tan ajetreado, Mate se merecía un descanso en la Patria. En julio de 2018, el joven viajero se fue a esquiar a Cerro Bayo, en la provincia argentina de Neuquén.

Luis Carranza, otro "hijo" de Ariel Sujarchuk

En Escobar todos conocen a Luis Carranza (Frente Renovar y ex PJ Luis Patti) quien ya lleva 22 años como concejal del distrito. Además, es el presidente del Concejo Deliberante y uno de los más fervientes admiradores del Intendente Ariel Sujarchuk. Su admiración es tan manifiesta que la dirigencia política escobarense dice que el jefe comunal "lo tiene de hijo o lo quiere como a un hijo" al edil massista. Por eso, Carranza no pierde oportunidad de apoyar con "me gusta" cada posteo de su "hermanito" Mate.