Tierra del Fuego: inversión millonaria en cultivo de salmones depende de la Legislatura

Roma, quien representa a un grupo inversor del norte de Europa, aseguró que esta firma aplica un sistema de producciòn sustentable pues es distinto del modelo chileno, ya que cuenta con RAS (Sistema de Recirculación Acuícola), que recircula el agua y transforma el sedimento en biofertilizantes.

El proyecto de salmonicultura fue presentado al gobernador local, Gustavo Melella, y los inversores esperan que los legisladores fueguinos consideren la revisar la legislación vigente para concretar las inversiones, que, según indicó el dirigente, generarán muchos puestos de trabajo calificado y bien remunerado.

“Antes de que se votara la prohibición, teníamos un grupo muy importante que quería desarrollar la industria en Tierra del Fuego. La ley no sumó y generó mucha incertidumbre jurídica. No fue buena para generar fuentes de trabajo y divisas para la provincia, que son tan necesarias”, dijo Roma en declaraciones a la FM La Isla de Tierra del Fuego.

Inversiones en Tierra del Fuego

De modificarse la ley, podrían avanzar las conversaciones. “Yo estoy haciendo un gran esfuerzo para que las empresas vengan a radicarse a Tierra del Fuego. Nosotros tenemos un socio muy fuerte que podría estar en condiciones de desembarcar, si las reglas están claras. Hay temas que tienen que ver con infraestructura, como el acceso al agua de mar, el acceso a la energía. Los proyectos son de mucha inversión inicial y estamos trabajando para avanzar”, afirmó.

Y agregó: “Tierra del Fuego presenta condiciones inmejorables para la actividad de salmones y estamos convencidos de que es un vector más de generación de empleo y divisas para la provincia, que va a beneficiar a la gente que necesita trabajo. También es una fuente más de ingresos a las arcas provinciales y son divisas para el país”.

M Carlos Gaston Roma (1).jpg

Exportaciones

Gastón Roma también destacó el impulso que la salmonicultura podría dar las exportaciones fueguinas. "La gran mayoría de la producción de salmones es para exportación, porque Argentina tiene un consumo muy bajo. Si tenemos acceso al mar, se pueden desarrollar tranquilamente los proyectos. El tema de lagos y lagunas podría ser para los alevines, pero es una primera etapa de la cría de salmones. Para nuestro producto en particular, que es el salmón del Atlántico, necesitamos en la etapa de engorde que tenga acceso al agua de mar”, subrayó.

La zona para concretar la inversión ya está definida. "Con este proyecto que se está presentando ahora -explicó Roma- tendríamos acceso a una zona del Atlántico. Obviamente la inversión es mucho más costosa que tener el sistema anterior, porque estamos hablando de seis o siete veces más del costo inicial que tenían estos proyectos. Yo he escuchado mucho a la gente del Centro Austral de Investigaciones Científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (CADIC), a los biólogos y a todos, pero faltan a la verdad o tienen otras intenciones, porque dicen cosas que no se condicen con la industria”, aseguró.

Generación de puestos de trabajo

Otro de los temas abordados por el exdiputado nacional fue el de los puestos de trabajo que se crearían con la salmonicultura. “Dicen que no genera empleo, que no genera divisas, que sólo contamina. Esas son cosas muy fáciles de rebatir, porque esta es una industria de mano de obra intensiva. Genera muchísimo trabajo durante todo el año, porque el ciclo es permanente. Lo que pasa es que la inversión inicial es muy importante y hay que crear todas las condiciones necesarias, una vez que salga la ley y se reglamente, para tener certeza a la hora de que los empresarios hagan la inversión”, explicó.

¿Defensa del ecosistema o de intereses externos?

Roma atribuyó a intereses foráneos el discurso en contra de la salmonicultura. “El problema de fondo es más geopolítico. Hay intereses de grupos que están muy próximos al Reino Unido, hay intereses de grupos más próximos a Chile. Las empresas que están en Chile no son todas chilenas, sino que hay de otros países, y ven con preocupación que un jugador nuevo pueda entrar, porque se divide la torta”, expresó.

Y subrayó: “Esta es una actividad rentable que, a diferencia de otras industrias, exporta el producto y trae divisas al país. No va a tener las fluctuaciones que tiene hoy la industria electrónica y genera mano de obra intensiva. Todos esos factores para otros grupos geopolíticos son intereses”.

Gustavo Melella.jpeg

La Gobernación fue informada sobre el proyecto

Gustavo Melella conoce en detalle el proyecto de salmonicultura, que le fue presentado oportunamente. “Yo personalmente he hablado con el gobernador -dijo Roma- , le he entregado una carpeta del grupo que nosotros tenemos, que está interesado en invertir en este tema, le he explicado los requisitos que tienen que ver con el acceso al agua de mar para el crecimiento del salmón en la etapa de engorde; también le he explicado cuáles eran los protocolos a los que adhiere la compañía, que son los más altos en cuanto a calidad; que el sistema que nosotros proponemos es uno de los más seguros y no contamina prácticamente nada; y también hemos expuesto sobre el potencial de empleo que podría generar”, detalló.

El empresario también sostuvo que el sistema de producción “es totalmente diferente de lo que le vendían a la gente que se iba a hacer en el Canal de Beagle. En aquella época nosotros nunca manifestamos que íbamos a llenar de jaulas el Canal de Beagle. La sedimentación que se dio en Chile , principalmente, pasa por la avaricia y la falta de control del Estado sobre la actividad privada. Lo que ocurre es que sale muy cara la infraestructura y algunos empresarios, a la hora de maximizar su rentabilidad, en vez de desarrollar sistemas para la cría de salmones, lo que hacen es densificar, que es meter más salmones en menos metros cúbicos de agua. Eso genera todos los problemas que es verdad que se generan si se hace eso”, concluyó.