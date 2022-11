El proyecto fue aprobado este lunes por unanimidad por todos los partidos políticos, incluyendo a los de la oposición. Se trata de la segunda controversia pública en un mes que provoca la interna de Juntos por el Cambio, luego que la UCR se enfrentara con la Coalición Cívica por la defensa del régimen de promoción industrial fueguino.

Los principales defensores del proyecto fueron los legisladores Federico Sciurano y Liliana Martínez Allende de UCR Evolución, quienes, según fuentes de la Legislatura fueguina "intercambiaron su voto por contratos y puestos".

“Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los q trabajan. O somos el cambio o no somos nada”, cuestionó el expresidente Mauricio Macri en su cuenta oficial de Twitter.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, también se plegó a las críticas de Macri contra la medida sancionada. "Estoy en contra de la decisión que tomaron los legisladores de Tierra del Fuego AIAS del FdT y JxC, flexibilizando los requisitos para que los empleados públicos se jubilen en 20 años. ¡UNA VERGÜENZA! Terminemos de una vez con los privilegios para pocos que pagamos todos", expresó Bullrich en sus redes sociales.

“Es imperdonable lo que han hecho los legisladores de JxC en Tierra del Fuego votando junto al FDT para que los estatales se jubilen con 20 años de antigüedad. Debemos ser funcionales a los argentinos que nos votaron, no al kirchnerismo. La situación es vergonzosa”, afirmó el actual diputado de Juntos por Cambio, Ricardo López Murphy.

La norma previsional sancionada esta semana establece una modalidad progresiva para llegar a una edad jubilatoria de 60 años para los empleados públicos, tanto de hombres como de mujeres, pero fija una ventana transitoria que habilita a jubilarse antes (a los 55 años) a quienes “hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017″ y se jubilen “hasta el 31 de diciembre de 2027″.

Para acceder a ese retiro anticipado, se fijaron algunas condiciones. Los potenciales beneficiarios deberán cumplir con 30 años de aportes en cualquier sistema previsional pero, como mínimo, unos 20 años al aporte específico al régimen fueguino. Además, quienes opten por este camino recibirán durante 5 años un haber proporcional que comenzará con el 72% móvil y concluirá con el 76% el último año, antes de acceder al 82% pleno.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, defendió la medida al afirmar que se trata de una “recuperación de derechos”. Y cruzó a Mauricio Macri por sus reproches a la votación legislativa: “Sr. Ex Presidente @mauriciomacri ¿por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político”.

“Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino”, contratacó.

“Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda”, finalizó.