En diálogo con el programa Viale 910 de radio La Red, Fernández dijo: "Estoy mal. Este grupo de DOTA (la empresa de colectivos que hoy a la mañana paró más de 50 líneas) me tomó el gremio, lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. A la policía la pasaron por arriba o no viene, no sé. A lo mejor son las últimas palabras que te digo”.

Otras frases de Fernández

• "Me tomaron hasta el cuarto piso. Estamos en cero. Tengo heridos, gente descompuesta. Públicamente no sé a quién más decirle, no tengo más palabras.”

• "Estoy refugiado. Entraron con todo. Si suben arriba del techo los mato a fierrazos.”

• "Ni siquiera sé si son parte del gremio. Sí son del grupo DOTA, estos son los monopolios que quieren hacer.”

• “Si estamos escapándonos por el techo... No quiero hacer un contraataque. Estamos pidiendo socorro en serio, pero la policía llega tarde."

• "No quiero que repriman, pero quiero que vengan porque nos van a sacar muertos de acá arriba. Estoy hasta la manija. Es o la vida de ellos o la vida mía.”

• "Quiero que ustedes (los periodistas) digan que vengan a rescatarnos. Hay muchos empleados que no tienen nada que ver y ven cómo se les viene el malón. Nosotros no somos patoteros.”