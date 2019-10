Tombolini: "Tenemos confianza de colarnos en el balotaje"

Diario Popular- Los resultados de las PASO dejaron un número alto para las dos primeras fuerzas, aun así ¿Tenés confianza de llegar a un balotaje?

Matías Tombolini -Si, nos sentimos con confianza. Por los mismos motivos que hicieron que Lavagna descienda desde lo que fue el mes de enero hasta las PASO, son los mismos motivos que pueda tener un camino de crecimiento. Y nosotros estamos en ello. Sobretodo ante una economía que se deteriora y ante Macri que, ya queda claro, que no tiene ninguna chance de ganarle a Alberto Fernández. Además, porque tenemos una campaña más ordenada junto a Urtubey que se generó mucho mejor que en la prePASO. Por eso tenemos la esperanza de colarnos y poner nuestras propuestas dentro de la discusión.

DP- En 2015 hubo una tercera posición que, ahora, se sumó a Larreta y la grieta quedó más marcada. Ahora, que vos quedaste en esa posición ¿Cómo se hace para meterte en ese debate?

MT- Larreta tomó la decisión, por primera vez desde que la Ciudad es autónoma, de que la elección a presidente y a jefe de Gobierno se unifiquen. Además, esta es la única jurisdicción que fue para atrás, pasamos de la boleta electrónica a la boleta de papel. Pasamos de votar de forma separada y votando propuestas para la ciudad a votar de manera conjunto. De presidente a comunero a presidente en la misma boleta, eso obtura la posibilidad de ampliar el debate respecto de la ciudad. Aun así hay temas que se tendrían que dedicar y que no se discute porque son temas nacionales los que se lleva. La autonomía de la ciudad está recortada, justamente, por temas que no se discuten.

_GUS2502_result.JPG Foto: Gustavo Fidanza / Daiario Popular

DP - ¿Por qué usted mantiene que su propuesta es diferente a la de Matías Lammens y a la de Rodríguez Larreta?

MT- Larreta te propone una billetera más grande, más gorda. Y Lammens propone lo mismo. Mientras nuestra propuesta hace foco en bajar los impuestos, una propuesta diversa que aborda autonomía, justicia y seguridad. Yo tengo una mirada que tiene que ver con la posibilidad de generar soluciones a los problemas que hacen al sentido común. Menos sanata y más hechos. Lo primero que voy a hacer es bajar los impuestos. Además de la autonomía. Por ejemplo, Macri durante ocho años se peleó con Cristina para que le den la administración del puerto y de Retiro. Hace cuatro años que está y, todavía, no se la dio. Y en la estación está a punto de ser adjudicado al mismo concesionario que es una estación impropia para una ciudad como lo es Buenos Aires. No podés estar tranquilo, te bajás del subte y tenés que caminar 300 metros para llegar a la boca.

DP-¿Y en términos de presupuesto y coparticipación?

MT-Capital Federal es una de las jurisdicciones más despareja. Vale decir en esta discusión de los recursos que Larreta debía haber acompañado el reclamo de reclamo de los Gobernadores porque cuando baja el IVA y Ganancias, afecta recursos coparticipables y los gobernadores hacen planteo en la Corte Suprema, para que devuelva a las provincias. Lo hizo sin consultar y, en eso, Larreta y Vidal mostraron que son parte de la misma cosa. No hicieron ni el reclamo. No defendieron ni la caja propia con tal de hacer lo que les dice su jefe que es, en definitiva, el que maneja Nación, Ciudad y Provincia.

DP- El actual gobierno de la Ciudad, en su campaña, insiste con su trabajo en obra pública y nombra como su principal punta de lanza el Paseo del Bajo, pero este tema también es criticado por la oposición. ¿Qué piensa?

MT- Ahí hay que tomar y darle continuidad a la gestión de Horacio en grandes obras. Trabajando fundamentalmente con la eliminación de los paso nivel que acompañan en el trazado urbano, de seguridad y que de modo planteado son una solución interesante. Pero si hay obras, como la de poner baldosas en todos lados, que tienen que ser postergadas.

DP- En los últimos años la discusión sobre el aborto tomó mucho lugar en la agenda, en su fuerza hay diversidad de posturas en la primera línea ¿Cómo hacen para consensuar en este tema?

MT- Con sentido común. Es un espacio homogéneo y que tiene que ver con como organizamos este consenso. La unidad no significa uniformidad. Es una manera de pensar, no una frase vacía. Yo estoy a favor del aborto, pero utilizamos el sentido común y tenemos consensos con otros como con Marco Lavagna. Incluso, Roberto Lavagana que no está a favor de legalizar propone una consulta popular que es una manera sana de plantear este tema que tiene la sociedad.

En 2017 usted formó parte de la coalición "Un País" con Sergio Massa ¿Por qué ahora usted no formó parte de Frente de Todos ahora?

Porque el que se alejó del proyecto fue Sergio. Nosotros seguimos con la idea con Marco, Roberto, el Gen, Graciela Camaño, Libres del Sur. Siempre nos mantuvimos en el mismo lugar y en el lugar como parte de un posicionamiento estratégico y hoy lo hago como titular de un partido que se generó a fines del año pasado. Hoy, además, forma parte de ese frente.