El pasado miércoles, Allanaron la sede del INTA de Tornquist, secuestraron 10 plantas de marihuana y detuvieron a dos concejales de Cambiemos: Gustavo Raising y Federico Labarthe, quienes además son las máximas autoridades del Concejo Deliberante de la ciudad. Labarthe, por su parte, es el director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ambos ediles fueron aprehendidos cuando retiraban macetas de la sede del INTA. Según pudo averiguar POPULAR, el intendente Sergio Bordoni y hospital local tenían conocimiento del cultivo y lo aprobaban, ya que desde el 2019 la localidad sacó una ordenanza declarando el interés municipal.

Federico Labarthe y Gustavo Raising detenidos tras el allanamiento en el INTA

Previamente había tenido a Teresa María Haag de 65 años y Enrique Oscar Navas de 67, una pareja que cultivaba con fines medicinales para tratar sus dolencias y colaborar con la fibromialgia que padece la mujer del concejal Labarthe (Andrea Yamila Lorenzo). Este primer operativo derivó en el posterior procedimiento en el INTA. El fiscal a cargo avisó que tenía en manos los teléfonos de otros 60 cultivadores de Tornquist y que los allanamientos continuarían.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca y por pedido del fiscal Mauricio Del Cero. La causa es IPP N° 3615/20 y la carátula fue "tenencia simple de estupefacientes".

La defensa de los cultivadores estuvo a cargo la Dra. Fabiana Paola Vannini. Asimismo, el defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires Mario Luis Coriolano, viajó a Bahía Blanca para intervenir en la defensa de los cuatro detenidos.

"Socialmente está legitimado en Tornquist. El cannabis medicinal fue objeto de ordenanza municipal y contaban con el conocimiento y acompañamiento del Hospital municipal local, además del apoyo popular local. El intendente Bordoni está en comunicación continua con las autoridades de Lamadrid", le contaron a POPULAR, desde Tornquist. Vale recordar que en 2017, el entonces gobierno argentino reglamentó la Ley 27350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

Las plantas secuestradas en el INTA de Tornquist Foto: La Brújula 24

El intendente y el pueblo salió a defender a los detenidos

Después de los allanamientos y detenciones, el intendente Sergio Bordoni habló horas más tarde del polémico allanamiento y señaló: “Es tenencia simple, no hay narcotráfico. No podemos saber más nada que esto, está la justicia trabajando y esperemos que se resuelva lo mejor posible. No queda otra que esperar”.

Además, en Noticias Tornquist, el intendente agregó: “Manifestarse está bien, pero no hay que hacer desmanes porque no ayudamos ni a Federico ni a Cristian. Me parece muy loable que estén acá, pero tenemos otras responsabilidades que aceptar que es la justicia, no queda otra”.

Y cerró: “Acá no hay nada que ocultar, sabemos quién es quién. Estamos apoyando a alguien que estaba ayudando a la gente”.

Tras los allanamientos, el pueblo de Tornquist se solidarizó con los detenidos, expresó su bronca por el accionar del fiscal durante todo el día, pidió a gritos la libertad de las 4 personas involucradas en este episodio confuso y el final, a pesar de todo el malestar ocasionado, fue positivo.

Estos son algunos de los videos del pueblo reclamando la libertad de los cultivadores y los concejales.

El pueblo de Tornquist pidiendo la liberación de los detenidos

Salida de Federico Labarthe de INTA y el apoyo de la gente

Vecinos se manifiestan a favor de los detenidos en Tornquist

Comunicado de la Defensoría de Casación

La Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires sacó un comunicado y aseguró que el INTA "se encuentra habilitado a cultivar cannabis con fines medicinales".

"Respecto a los hechos de público conocimiento motivados en los distintos allanamientos y detenciones dispuestas por tenencia de cannabis medicinal en la localidad de Tornquist se pone de manifiesto que en función de las leyes 17.138 y27.350 el INTI se encuentra habilitado a cultivar cannabis con fines medicinales. A su vez, en función del art. 19 de la Constitución Nacional, si no hay afectación a la salud pública, no hay delito. Por el contrario, la persecución y detención de personas que tratan su salud con cannabis sí puede afectar la salud pública".

Esto dice la ordenanza Nº 3126/19

Una noticia confusa que no hace más que dejar en evidencia la necesidad y urgencia de un debate político serio, y toma de decisiones para terminar con la persecución a los usuarios y cultivadores en nombre de la supuesta "guerra contra el narcotráfico".