"Estamos conformes con el documento del FMI, pero no estamos contentos porque todavía falta mucho camino por transitar. Hay que seguir siendo muy serios como viene siéndolo nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán", afirmó Cafiero.

En ese marco, criticó la gestión de Mauricio Macri al señalar que "el gobierno anterior la pifió en todo y fueron muy irresponsables".

En un documento al término de la misión técnica, el FMI aseguró que la deuda pública argentina "no es sostenible", que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible", y reclamó una "apreciable" quita a los acreedores privados.

El jefe de Gabinete contó que la misión del Fondo "se reunió con distintos ministros que le fueron contando la situación social y ellos entendieron la magnitud del problema" y remarcó que "entendieron que no es una cuestión de voluntad de pago de las deudas que se contrajeron". "No se trata de tener la voluntad de pagar o no. Sino que nosotros decimos que esto no se puede pagar", aseveró.

"Nosotros veníamos planteando hace tiempo desde nuestro espacio político sobre este nuevo ciclo de endeudamiento irresponsable de la administración de (Mauricio) Macri y por eso es importante que se reconozca que decíamos la verdad y que no era un argumento electoralista", añadió el funcionario.

En tanto, Cafiero ratificó que "quedó claro que nuestra intención fue decirle la verdad a la gente de que estábamos -con el gobierno anterior- en un ciclo de endeudamiento muy acelerado, con plazos muy cortos, por lo que la Argentina no iba a poder cumplir".

También, planteó que "el informe -del FMI- sobre donde está parada la Argentina respecto a su deuda, da el marco para que el país pueda discutir en mejores condiciones", y aseguró que "el Fondo es árbitro de muchas de éstas negociaciones entre un Estado y sus bonistas, por lo que es importante la visión del FMI porque muchos de estos bonistas son fondos institucionales que piden el aval del FMI a la hora de sellar un acuerdo con el país".

