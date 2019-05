Una foto que hizo renacer cierto optimismo oficial ante un peronismo dividido

En Casa Rosada aún esperan las próximas mediciones de encuestas para decidir o no un cambio de estrategia luego de que Cristina Kirchner anunciara su intención de ser candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández, en un intento por mostrar un frente moderado y atraer a sectores del PJ que antes se mostraban reacios a acordar con el kirchnerismo.

La reunión de ayer entre Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto volvió a mostrar al peronismo alternativo competitivo y no dispuesto a participar de la "gran PASO" con la que se busca la unidad del PJ, un escenario que se dio en algunas provincias donde gobernadores, como el cordobés, lograron triunfar con más de 50 puntos. "El peronismo unido es fuerte", admitió un funcionario nacional con preocupación luego de conocida la movida de la ex presidenta.

Ayer la irrupción nuevamente de Alternativa Federal y la candidatura "por afuera" de Roberto Lavagna, de confirmarse, dieron aire al Ejecutivo que observa un mejor escenario con un peronismo dividido. "Falta mucho, pero hay más indecisos que se mostrarían más cercanos a Cambiemos que a Cristina", completó la calificada fuente consultada.

Sin embargo, el encuentro de ayer a la mañana en las oficinas del ex intendente de Tigre alejó la versión de un frente de unidad dentro del PJ más allá que algunas versiones no descartan un entendimiento de último momento entre el tigrense con el Frente Patriótico de Cristina. "Es una buena foto para nosotros con Massa adentro", reconoció, a su turno, otra fuente gubernamental. Es que en el Ejecutivo consideran que una postulación de Lavagna en un armado fuerte del PJ alternativo "le sacaría" más votos al oficialismo que uno encabezado por el líder del Frente Renovador.

Con todo, el armado del peronismo opositor aún no se muestra firme. "Hay que ver si el portazo de Lavagna no lo ayuda al gobierno y vivimos lo de 2007, cuando fue candidato a presidente y benefició al oficialismo de entonces", reflexionó, a su turno, un armador del Urtubey en Provincia.

En Casa Rosada también buscan ordenar el frente interno. Al ser consultado sobre los reclamos del radicalismo con vistas a la Convención nacional del 27 de octubre, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló ayer que "es inusual que un presidente que va a reelección compita en una interna", aunque recalcó que Cambiemos está trabajando para "ampliar la base de sustentación política".

"No hay ningún antecedente, ni en la Argentina, ni en otros país, de que un presidente que va a una reelección compita en una interna. El Presidente ha dicho y ya hace tiempo que él está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que es un proceso largo que necesita todavía de más tiempo y continuidad. Todas las cuestiones de base, estructurales, que se están haciendo en la Argentina necesitan continuidad y él está dispuesto a seguir adelante como Presidente si la sociedad así lo determina, por supuesto", señaló Frigerio. En ese sentido, recalcó que "la táctica electoral" todavía "no está cerrada" y que hay que debatirla con "los miembros de Cambiemos".

"No estamos cerrados a ninguna opción. Me parece que ampliar la base de sustentación política de un espacio como el nuestro, no está vinculado solamente, a una PASO. Y, en definitiva, va a ser la mesa nacional de Cambiemos, con todos los integrantes del espacio, los que terminen de definir la mejor estrategia electoral", remarcó el funcionario.

Así, indicó que "a posibilidad de ampliar el espacio, la forma de definir los candidatos o la elección del vicepresidente" es algo que se va a terminar de definir en el seno de Cambiemos" y subrayó que "el lunes que viene va a haber una convención radical donde seguramente alguno de estos temas también se toquen".