Una hermana de Fabiola Yañez dio precisiones sobre un aborto de la exprimera dama

Tamara Yañez, una de las hermanas de Fabiola Yañez, se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo en la causa que investiga por presunta violencia de género al ex presidente Alberto Fernández. Según se conoció, aportó precisiones sobre cómo se llevó a cabo un aborto a la ex primera dama en 2016, el cual, según la acusación, habría sido instigado por el ex mandatario.