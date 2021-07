Una de las hijas de Lole Reutemann se quiere meter en política

Cora se presenta en esa misma red social como "ciudadana argentina, políglota, fotógrafa, amante del arte y de la política, madre de Santiago e hija de un Campeón". Nació en 1969 y es la hija mayor de "Lole", quien el 21 de mayo de 1968 se había casado con la joven "Mimicha", y con quien en 1973 también tuvieron a Mariana.

Hasta que se conoció la enfermedad del expiloto, sus hijas habían mantenido el bajo perfil que caracterizó a la familia, pero algunas diferencias con Verónica Ghio, la segunda esposa del exgobernador santafesino relacionadas a su salud, las pusieron por algunas horas en el centro de la escena.

Cora y Mariana fueron las encargadas de dar a conocer los partes médicos y los avances y retrocesos que tuvo "Lole" en los últimos meses, pero poco se conoce sobre sus propias vidas.

Carlos-Reutemann-senador.jpg Un retrato del Lole Reutemann en su despacho del Congreso, realizado por su hija Cora que es fotógrafa.

Con este sorpresivo anuncio de querer desembarcar en la política, la hija menor del deportista recibió más rechazo que apoyo; muchos de sus seguidores le respondieron que no use el apellido familiar, que no se convierta en otro "hijo de" que pretenda vivir del Estado y que las convicciones no se heredan.

Otros, los menos, le contestaron que siempre es bueno que gente honesta se meta, pero le reclamaron preparación. ¿Qué decisión tomará?